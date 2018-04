Nobel per la Letteratura | il re di Svezia medita il diritto di rinuncia per i membri

Per Lula libertà - presidenza del Brasile e premio Nobel per la pace : Confondere la vergognosa persecuzione giudiziaria di cui è vittima l’ex presidente brasiliano Lula, condannato per corruzione, con Mani Pulite è un po’ come scambiare lo sterco con il cioccolato: un esercizio che va bene solo per gli ignoranti e gli sciocchi. L’illustre giurista Luigi Ferrajolo ha ben esposto sul manifesto di sabato 7 aprile i vari motivi per i quali si tratta di un’operazione persecutoria. Sintetizzando: ...

L’Accademia che assegna il Nobel per la letteratura è nei guai : Tre dei suoi membri se ne sono andati e un quarto minaccia di fare lo stesso per un caso di molestie: e rischiano di rimanerne troppo pochi The post L’Accademia che assegna il Nobel per la letteratura è nei guai appeared first on Il Post.

Concorrente di Avanti un altro fa arrabbiare Bonolis/ Il conduttore esausto : "Voglio il Nobel per la pace!" : La signora Simona, Concorrente di Avanti un altro, fa arrabbiare Paolo Bonolis nella puntata in onda ieri. Alla fine ironizza: "Voglio il Nobel per la pace"(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 19:40:00 GMT)

Malala Yousafzai - il premio Nobel per la Pace torna nella sua città in Pakistan dopo sei anni : “Mai stata così felice” : La giovane premio Nobel per la Pace Malala Yousafzai è tornata in Pakistan, a Mingora, la sua città natale nella Valle dello Swat. La ragazza, oggi ventenne, nel 2012 dopo una giornata a scuola scampò ad un attacco dei talebani che le spararono alla testa per la sua attività a favore dell’emancipazione delle bambine e ora, con i familiari, ha voluto tornare a visitare proprio quella scuola. La visita, rimasta in dubbio fino all’ultimo momento, ...

Il Nobel per la pace agli anziani : Bergoglio parla di padre Pio, un 'umile frate cappuccino ha stupito il mondo con la sua vita tutta dedita alla preghiera e all'ascolto paziente dei fratelli, sulle cui sofferenze riversava come ...

Stephen Hawking - sognava di superare Einstein e scommetteva enciclopedie di baseball con il premio Nobel Thorne : Stephen Hawking, scomparso nella notte all’età di 76 anni, è stato molto più di uno scienziato rivoluzionario. Forse dopo Albert Einstein nessuno studioso ha saputo colpire così tanto l’immaginario collettivo. Con le sue parole, con le sue riflessioni, su Dio o gli alieni, condite sempre da un’ironia fuori dal comune. A chi si lasciava vincere dalla depressione diceva scherzando: “Se ti senti in un buco nero, sappi che c’è una via d’uscita”. Il ...

Stephen Hawking : ecco perché non hai mai vinto il Premio Nobel per la Fisica : Stephen Hawking, morto oggi all’età di 76 anni nella sua casa a Cambridge, è stato uno degli astrofisici più influenti della storia di tutti i tempi, considerato da molti come il genio di un’intera generazione. Autore di “A Brief History of Time”, Hawking è stato una leggenda vivente nel campo della cosmologia. Era famoso soprattutto per i suoi studi sui buchi neri e sulla relatività, che hanno rivoluzionato il modo di vedere e studiare ...

Siamo la voce dei Rohingya oppressi : tre donne Nobel per la Pace in difesa di una comunità perseguitata : Tre donne vincitrici del Premio Nobel per la Pace si schierano in difesa dei diritti calpestati di un'intera comunità, quella dei Rohingya, ingiustamente perseguitata dal governo birmano al punto da sollevare accuse di genocidio.Shirin Ebadi (iraniana), Mairead Maguire (dell'Irlanda del nord) e Tawakkol Karman (yemenita) hanno pronunciato parole durissime durante una conferenza stampa tenutasi a Dacca dopo la loro visita nella regione di ...

Trump candidato al Nobel per la pace : ma è una fake news : La notizia era circolata a inizio mese: Donald Trump nella lista dei candidati per il Nobel per la pace.E si parlava anche della motivazione: perseguire la pace attraverso l'ideologia della forza. Ma la candidatura del presidente è un falso. A fare chiarezza è Olav Njolstad, segretario del Comitato Nobel, intervenuto sull'emittente norvegese NRK. Njolstad ha aggiunto che la falsa candidatura è stata denunciata alla polizia, senza ...

Usa - morto il premio Nobel per la Medicina Gunter Blobel : E' morto a New York all'età di 81 anni Gunter Blobel, biologo molecolare che nel 1999 vinse il premio Nobel per la Medicina. Il suo merito fu quello di aver scoperto i segnali intrinseci delle ...

Premio Polar Music 2018 ai Metallica - Nobel della Musica per la prima volta ad una band metal : “Andrà in beneficenza” : Mentre è in scena la tranche europea del loro tour a supporto dell'ultimo album, Hardwired… To Self-Destruct, è arrivata l'assegnazione del Premio Polar Music 2018 ai metallica. Per la prima volta una band metal riesce ad ottenere quello che viene considerato il Premio Nobel della Musica, di cui in passato sono stati insigniti, tra gli altri, artisti come Pink Floyd, Led Zeppelin, Bob Dylan, Sting, Chuck Berry e il nostro Ennio ...

Membro Cio di Pyongyang : 'Candidiamo l'hockey al premio Nobel per la pace' : Giunto a Casa Italia assieme con Mario Pescante, anche lui Membro del Cio, Chang Ung ha subito voluto sottolineare che 'lo sport, ma anche l'arte, la danza e la musica, superano la politica'. Ex ...

