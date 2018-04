Niente Juve | un obiettivo per la difesa vuole la Premier League

Real Madrid – Juventus 1-3. Niente lieto fine per i bianconeri : beffati su rigore al 93'. Buffon espulso - Ronaldo segna : Il sogno della Juventus è durato 94 minuti, più di una partita perfetta. L’impossibile che diventa Reale, il Real Madrid rimontato in casa di tre gol. Un altro miracolo dopo quello della Roma contro il Barcellona. Ma stavolta incompiuto. Quando sembrava fatta, i supplementari praticamente raggiunti, dopo la doppietta di Mandzukic, gli svarioni avversari e le parate di Buffon, tutto finisce per un calcio di rigore a tempo scaduto. Probabilmente ...

Juventus - Allegri : "Niente contraccolpi. A Benevento con Szczesny - Mandzukic e Cuadrado" : Quello che è successo martedì può succedere nel mondo del calcio e in Champions in particolare quando giochi contro una squadra forte come il Real. Il nostro obiettivo resta il campionato. E non c'è ...

Juve : Chiellini - col Real Niente vendette : "Vendetta no, solo la voglia di proseguire e di confermarsi ad alti livelli contro una delle squadre più forti al mondo. C'è stima e rispetto, ma questo non significa che non vogliamo e possiamo ...

Calciomercato Juventus - Simeone smentisce : 'Niente cena con Dybala - è stato solo un incontro fortuito' : Io spero sempre che ci siano giornalisti che ci diano un'informazione migliore, perché il mondo dipende molto dall'informazione e mi fa piacere quando questa è fatta in maniera corretta". Simeone si ...

Marani : 'Juve sempre in anticipo - Niente arriva per caso. Allegri ha tolto un certo provincialismo' : I numeri dicono che è una Juve da record. Ma nulla arriva per caso. L'applauso è per la squadra, ma anche per l'allenatore, bravo a lavorare sulla mentalità e la gestione del gruppo. Con una società ...

Juventus - Allegri 'Non abbiamo ancora vinto Niente' : Blaise Matuidi ha commentato ai microfoni di Premium Sport il 2-0 contro l'Atalanta. Autore del raddoppio, suo terzo gol in maglia bianconera, il centrocampista francese ha aggiunto: 'Sono felice per ...

Tottenham-Juventus - Kane : 'Niente calcoli - giochiamo per vincere' : "Ci sarà un'atmosfera incredibile" Una notta tutta da vivere con una grande posta in palio e la volontà di regalare un grande spettacolo a tutto il mondo. In uno stadio che si annuncia pieno in ogni ...

Juve - Dybala : 'Se finiva 0-0 non potevamo dire Niente. Non pensavo di giocare 90' - così a Londra non si vince' : Paulo Dybala , attaccante della Juventus , commenta il gol vittoria contro la Lazio ai microfoni di Sky Sport : 'Per la mia fiducia è un gol molto importante anche perché porta tre punti, è stata una partita molto difficile per noi. È stata una partita non bellissima, ma le due squadre si sono difese ...

Juventus - Allegri/ “Per Higuain Niente Lazio - Dybala e Buffon titolari” : Juventus, parla Allegri: “Per Higuain niente Lazio, Dybala e Buffon titolari”. Il tecnico dei bianconeri ha parlato poco fa in conferenza stampa in vista della gara di domani(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 15:19:00 GMT)

Juventus - Allegri parla in conferenza : Niente Higuain - il ruolo di Dybala ed il suo futuro : Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato oggi nella consueta conferenza stampa pre- partita in vista della gara contro la Lazio di domani alle ore 18. Tanti gli spunti interessanti, su tutti l’assenza di Higuain che non verrà convocato: “Domani ci vorrà grande attenzione: entrambe le squadre arrivano da sfide impegnative in Coppa Italia. Higuain non ci sarà, ha ancora un po’ di fastidio. Per quanto riguarda ...

Juventus : Higuain ancora a parte - Niente Atalanta : VINOVO - La Juventus si è allenata anche sotto la neve questa mattina a Vinovo. Senza grosse novità: si avvia verso il forfait per domenica Gonzalo Higuain, ancora impegnato in lavoro differenziato e ...

La Juventus non va oltre il pari con il Tottenham : Niente drammi per Allegri che fa un importante annuncio! : Paraggio amaro per la Juventus nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham. Un 2-2 che sorride agli ‘Spurs’ visto che i goal in trasferta nella massima competizione europe valgono doppio. Non è bastata la doppietta di Higuain, ora i bianconeri dovranno vincere a Londra il prossimo 7 marzo. Intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’, Massimiliano Allegri ha analizzato così la ...