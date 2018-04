Netflix boicotta Cannes per protesta contro le nuove regole anti-streaming

Boicotta Netflix : in Brasile Lula contro O'Mecanismo e i genitori USA provano a fermare Tredici : #DeleteNetflix è la campagna lanciata in Brasile contro O'Mecanismo - The Mechanism la serie tv originale di Netflix disponibile sulla piattaforma, creata da Jose Padiha già produttore di Narcos, che racconta lo scandalo Lava Jato (letteralmente Autolavaggio), che ha travolta i vertici della nazione fino all'ex Presidente Lula, che rischia fino a 12 anni di carcere.Il fronte anti-Netflix si allarga dal Brasile agli Stati Uniti dove il ...