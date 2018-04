Nel giallo della morte di David Rossi si torna a parlare di festini hard

Le possibili avversarie della Roma Nelle semifinali di Champions League. Liverpool e Real Madrid sulla strada dei giallorossi : La Roma ha compiuto una delle imprese più memorabili della storia del calcio mondiale. All’Olimpico ha spazzato via per 3-0 il Barcellona, ribaltando il 4-1 dell’andata e qualificandosi incredibilmente per le semifinali di Champions League. La Capitale torna così tra le migliori 4 squadre in Europa dopo ben 34 anni! Un successo meritatissimo, che consacra Eusebio Di Francesco come un allenatore di grande caratura internazionale: il ...

Caltanissetta - neonato muore Nella culla accanto alla mamma poco dopo il parto : è giallo : Il bambino aveva solo tre giorni, ed è morto in ospedale durante la notte. I carabinieri stanno indagando per far luce su questa morte misteriosa.Continua a leggere

“Ecco la verità su Franco”. Isola dei famosi - parla la produzione dopo il giallo che si è creato Nelle ultime ore. Dopo il comunicato - però - resta più di un dubbio… : Continua il giallo intorno all’abbandono di Franco Terlizzi. Il daytime dell’Isola dei famosi 2018, in onda a Pasquetta, ha chiarito il motivo per cui Franco ha lasciato il reality. Un comunicato consegnato ai naufraghi li ha informati che l’ex pugile e personal trainer è stato costretto a lasciare il programma per alcuni controlli medici, in seguito a un malore. In particolare Francesca Cipriani è apparsa dispiaciuta ...

RAI 1 * LINEA VERDE VA IN CITTà : Nella puntata di sabato 31 marzo i conduttori Masi e Giallonardo andranno alla scoperta di Livorno - : Ma se il nome di Livorno è conosciuto in tutto il mondo lo si deve soprattutto a una gallina. Infatti, le galline livornesi, apprezzatissime ovaiole diffuse negli Usa come nel Regno Unito, da qualche ...

Giallo a Parma - Adua scomparsa da un mese. Nello stesso giorno sparisce anche il compagno : Adua Della Porta è sparita da Parma lasciando la mamma e una figlia. Dallo stesso giorno si sono perse le tracce del compagno. Secondo mamma Gabriella i due avevano un rapporto litigioso che Adua aveva intenzione di interrompere.Continua a leggere

“Trovato il suo corpo”. Il giallo che ha scosso Hollywood - l’orribile fine di una ragazza bella e talentuosa che sognava di sfondare Nel mondo dello spettacolo. Cosa le è successo davvero : Un caso che ha scioccato il mondo dello spettacolo e che sta tenendo banco su tutte le principali testate americane, la morte misteriosa di una ragazza che aveva lasciato la sua patria per andare a inseguire il suo sogno, diventare una star di Hollywood, e che invece era di colpo sparita nel nulla lo scorso febbraio. Ora, ecco arrivare la drammatica notizia del ritrovamento del corpo di Adea Shabani, giovane 25enne di origini macedoni che ...

Modella 25enne scomparsa Nel nulla è ritrovata cadavere in una fossa : il giallo di Adea : Adea Shabani, 25enne Modella e attrice, è stata vista l'ultima volta a Hollywood lo scorso 23 febbraio insieme a Chris Spotz, forse il suo amante. Dopo mesi di ricerche, nelle ultime ore il tragico epilogo: la ragazza è stata ritrovata senza vita in una fossa dopo che poco prima l'uomo si è ucciso al termine di un inseguimento della polizia. Mistero sulle cause del delitto, si attende la conferma dell'autopsia.Continua a leggere

Giallo di Pescara - la mamma di Ale scrive al Papa : “Basta vendetta Nella mia famiglia” : Alessandro Neri, per tutti 'Ale', 29anni è stato trovato cadavere lo scorso 9 marzo nelle campagne pescaresi. Il giovane è stato ucciso con due colpi di pistola. Gli inquirenti non escludono la pista familiare.Continua a leggere

Giallo Nella fonderia di Marcheno - la procura generale avoca l'inchiesta sulla scomparsa di Mario Bozzoli : L'imprenditore era svanito nel nulla nel 2015. Nel registro degli indagati i nipoti della vittima e due operai. Il magistrato Dell'Osso si occuperà anche della...

"Nel 2012 aiutammo un partito italiano a rinascere". È giallo sul cliente di Cambridge Analytica : Per questo partito non meglio identificato, Cambridge Analytica "ha fatto una ricerca su membri e potenziali simpatizzanti, per sviluppare una strategia di riorganizzazione". Sempre secondo la società "la struttura organizzativa flessibile e moderna derivata dalle riforme suggerite ha permesso al partito di avere una performance superiore alle aspettative iniziali in un periodo di turbolenza nella politica italiana"

Roma - Gandini : “Totti centrale Nel progetto giallorosso” : TOTTI – “Il Capitano è centrale nel nostro progetto. E’ con noi nel nuovo ruolo da inizio stagione, sta facendo una transizione importante. Come molti suoi colleghi hanno detto il passaggio dal campo alla scrivania non è indolore e richiede tempo, attenzione e pazienza. Ci troviamo bene con lui e Francesco è molto vicino alla […] L'articolo Roma, Gandini: “Totti centrale nel progetto giallorosso” proviene da ...

Giallo Nell'hotel di Olbia : 'Magdalena è uscita dalla finestra da sola'. Le indagini dei carabinieri : Certo, i rilievi della scienza si fermano qui. E nessuno può dire se sia uscita da quella finestra volontariamente. Si spera che possa aiutare in questo l'esito dell'autopsia, effettuata ieri sera ...