NBA | Russell Westbrook nella leggenda | seconda stagione in tripla doppia di media

NBA - Russell Westbrook non abdica : "Harden MVP? Non saprei". La tripla doppia di media non è lontana... : Ci sono tantissimi punti di contatto tra Russell Westbrook e James Harden: entrambi figli di Los Angeles e amici da sempre, ex compagni di squadra all'inizio delle rispettive carriere, macchine ...

NBA - da LeBron a Bill Russell la NBA applaude i ragazzi in marcia contro le armi : ... " Mi piace vedere la solidarietà e l'ispirazione che ha spinto all'organizzazione della #MarchForOurLives!! Mi incoraggia vedere così tanta gente lottare per rendere questo mondo un posto migliore", ...

NBA 2018 : Russell Westbrook trascina Oklahoma al successo contro San Antonio : Cinque partite nella notte Nba, quando manca un solo mese al termine della stagione regolare 2017-2018. L’11 aprile, infatti, si chiuderà la prima parte di stagione e saranno decretate in maniera definitiva le griglie dei playoff: in questo periodo, per diverse squadre è essenziale fare una vera e propria volata per provare a migliorare la propria situazione di classifica e garantirsi accoppiamenti più favorevoli in vista della post ...