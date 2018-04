NBA Regular Season 2017 18 | Timberwolves in | Nuggets out | è finalmente completo il

NBA - le pagelle della regular season 2017-18 : regular season 2017-18 ufficialmente in archivio: aspettando che Warriors-Spurs inauguri i playoff, sabato alle 21 italiane, ecco le pagelle della stagione a tutte e 30 le squadre. Indovinate chi ha ...

NBA Regular Season 2017/18 : Jazz - Pelicans - Spurs e Thunder ai playoff! Chi sarà l’ottava : Timberwolves o Nuggets? : Inizio di ultima settimana da brividi in questa fantastica NBA Regular Season 2017/18. Emozioni fino all’ultimo istante che non smetteranno neanche domani in cui si giocheranno le ultime 12 partite della stagione. Nella Western Conference altre 4 squadre hanno staccato il pass per i playoff, ovvero Jazz, Pelicans, Spurs e Thunder. Manca solo un altro posto e per un segno del destino se lo giocheranno in un fantastico scontro diretto ...

NBA - guida all'ultima notte di regular season : 15 delle 16 squadre che faranno i playoff sono già note. Ma nessun accoppiamento del primo turno della postseason , che comincia sabato, è già deciso. Anche per questo l'ultima notte di regular season ...

NBA Regular Season 2017/18 : Finale thrilling nella Western Conference per decidere chi andrà ai playoff! : Nell’ultimo weekend di questa NBA Regular Season 2017/18 ci sono state partite molto importanti nella corsa ai playoff. Con l’Eastern Conference che ha già decretato le 8 squadre che andranno alla seconda fase importantissima della stagione, la Western Conference è piena di squadre che possono e vogliono andare ai playoff. Vediamo dunque quali sono stati i risultati di questi due giorni partendo dalle 11 partite giocate sabato ...

NBA Regular Season 2017/18 : Heat e Bucks ultime squadre della Eastern Conference ai playoff - tutto ancora in bilico nella Western Conference! : La penultima settimana dell’NBA Regular Season 2017/18 è ufficialmente conclusa. Allo stesso modo anche la Eastern Conference ha chiuso i battenti per quanto riguarda il discorso playoff. Infatti Heat e Bucks sono le ultime due squadre che hanno raggiunto i playoff. Tutta l’attenzione ora si sposta sulla Western Conference che ha ancora 5 posti rimanenti per i playoff con 7 squadre che possono andarci. Le emozioni ...

NBA Regular Season 2017/18 : Blazers e Wizards ai playoff - bene i Jazz - sperano ancora Nuggets e Pistons! : Weekend di pasqua ad altissimo contenuto quello di questa NBA Regular Season 2017/18. Tantissime partite infatti ci hanno accompagnato in questa tre giorni in cui altre due squadre hanno avuto l’accesso ai playoff, ovvero Blazers e Wizards. Dunque nella Eastern Conference mancano soli 2 posti da assegnare mentre nella Western Conference sono ancora 5 le squadre che possono qualificarsi ai playoff. In questo scenario andiamo a ...

NBA Regular Season 2017/18 : Bene i Pacers - scatto decisivo verso i playoff degli Heat - i Clippers non mollano! : Ultimo articolo di marzo per questa NBA Regular Season 2017/18 che è praticamente giunta al termine. Ci sono ancora alcuni posti nei playoff da assegnare e l’incertezza regna sovrana soprattutto nella Western Conference, visto che nella Eastern Conference pare tutto deciso. Andiamo dunque a vedere i risultati delle 8 partite giocate mercoledì in questa NBA Regular Season. Le due squadre leader delle Conference, ovvero Raptors e ...

NBA Regular Season 2017/18 : Cavs e Sixers straordinari nella Eastern Conference - nella Western Conference bene Pelicans e Spurs - provano a risollevarsi Nuggets e Hornets! : E’ stata una tre giorni alquanto importante quella di questa NBA Regular Season 2017/18. I primi verdetti infatti sono già stati sanciti. Ben 4 squadre hanno conquistato il pass per i playoff: nella Eastern Conference Raptors e Celtics e nella Western Conference Rockets e Warriors. La situazione però nella corsa alla 2° fase della stagione è ancora apertissima e dunque vediamo tutti i risultati di questi tre giorni partendo dalle 8 ...

NBA Regular Season 2017/18 : Rockets sempre più in vetta nella Western Conference - Pelicans in risalita - ripresa tardiva per i Pistons! : E’ tempo di match decisivi in questa NBA Regular Season 2017/18 e nell’inizio di quest’altra settimana di marzo ne abbiamo visti parecchi. Molti sono stati fondamentali in vista dei playoff e, se nella Eastern Conference ormai sembra che le 8 squadre ci siano già, nella Western Conference tutto è molto più in bilico. Andiamo dunque a vedere tutti i risultati di questa tre giorni +1, a partire dalle 3 partite giocate ...

NBA Regular Season 2017/18 : Rockets e Blazers volano - bene Thunder e Sixers - si risollevano Jazz e Spurs! : Terzo weekend semplicemente sensazionale in questa equilibratissima NBA Regular Season 2017/18! Tante le partite dal risultato inatteso e due classifiche molto corte in ottica playoff. Andiamo dunque a vedere quali sono stati i risultati di questi tre giorni a partire dalle 9 partite giocate venerdì in questa NBA Regular Season. I Raptors hanno vinto anche contro i Pacers (99-106 il finale) salendo così ad 11 vittorie consecutive. Non ...

NBA Regular Season 2017/18 : Mister tripla doppia Westbrook porta in alto i Thunder - impressionanti le strisce vincenti di Raptors e Blazers! : Sono stati tre giorni molto soft e quasi di rifiato prima dell’ultimo sforzo quelli di questa terza settimana di marzo dell’NBA Regular Season 2017/18. Protagonista assoluto è stato Russell Westbrook, autore di due triple doppie consecutive. Ancora benissimo Blazers e Raptors, che hanno una striscia aperta rispettivamente di 9 e 10 vittorie. Andiamo dunque a vedere i risultati delle partite di questa NBA Regular Season, ...

NBA Regular Season 2017/18 : Bene Raptors e Pacers nella Estern Conference - spettacolare la corsa all’8° posto nella Western Conference tra Clippers - Jazz e Nuggets! : Secondo weekend di marzo veramente appassionante quello di questa NBA Regular Season 2017/18! Weekend che ci ha permesso di guardare le due classifiche in ottica playoff ormai molto diverse. nella Eastern Conference i giochi per i primi otto posti sembrano quasi fatti, mentre nella WEstern Conference ci sono ancora diverse squadre che mirano ad un posto nei playoff. Vediamo dunque cosa è successo in questi tre giorni di NBA Regular Season ...

NBA Regular Season 2017/18 : Raptors e Rockets saldamente al comando nelle due Conference - bene Warriors e Pelicans! : L’NBA Regular Season 2017/18 prosegue sempre ricca di partite verso gli attesi playoff. Le squadre stanno dando spettacolo e sono sempre più ciniche per cercare di centrare il primo obiettivo stagionale che è naturalmente l’accesso ai playoff. Andiamo dunque a vedere come sono andate anche queste partite dell’NBA Regular Season 2017/18 partendo dalle 8 giocate mercoledì. I Raptors con 25 punti di DeRozan hanno battuto ...

NBA - Anthony Davis avanza la sua candidatura : è lui l'MVP della regular season? : Tutti dicono che il basket è uno sport fatto di parziali, di inerzia. Questo è il nostro momento: non sappiamo fin dove riusciremo a reggere, ma adesso dobbiamo scendere in campo e vedere cosa ...