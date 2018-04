Nba | playoff | gli accoppiamenti Beli e Phila terzi a Est trovano Miami

Nba risultati : Minnesota ai playoff dopo 14 anni - Portland ok - gli Spurs no : Il digiuno è finito. Minnesota ritrova i playoff 14 anni dopo la sua ultima apparizione, vincendo al supplementare un vero e proprio spareggio contro Denver, che resta fuori. I Wolves entrano come 8ª ...

Nba Regular Season 2017/18 : Jazz - Pelicans - Spurs e Thunder ai playoff! Chi sarà l’ottava : Timberwolves o Nuggets? : Inizio di ultima settimana da brividi in questa fantastica NBA Regular Season 2017/18. Emozioni fino all’ultimo istante che non smetteranno neanche domani in cui si giocheranno le ultime 12 partite della stagione. Nella Western Conference altre 4 squadre hanno staccato il pass per i playoff, ovvero Jazz, Pelicans, Spurs e Thunder. Manca solo un altro posto e per un segno del destino se lo giocheranno in un fantastico scontro diretto ...

Basket - Nba : San Antonio - Oklahoma e New Orleans ai playoff : WASHINGTON - San Antonio , 47-34, batte i Sacramento Kings 98-85 e approda ai playoff per la 21/a stagione consecutiva. A spingere il team di Gregg Popovich al 47esimo successo stagionale davanti al ...

Nba risultati : Spurs - 21 volte playoff con Ginobili. Promosse pure OKC e Pelicans : Manu Ginobili, 40 anni, 17 punti nel successo di San Antonio sui Kings. Ap Manu Ginobili, 40 anni, 17 punti nel successo di San Antonio sui Kings. Ap A un passo dalla notte prima degli esami i ...

Nba - vincono Minnesota e Denver - sarà scontro diretto per andare ai playoff : Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies 113-94 Se i Minnesota Timberwolves non possono ancora festeggiare la prima qualificazione ai playoff dopo 14 anni è perché un paio di settimane fa hanno ...

Nba 2018 : San Antonio ed Oklahoma ai playoff. Vittorie di Cleveland e Toronto : Una notte NBA che ha visto delinearsi il quadro delle squadre che parteciperanno ai playoff. Manca ancora un solo posto nella Western Conference e se lo contenderanno i Minnesota Timberwolves e i Denver Nuggets, che si affronteranno proprio tra due giorni. I T’Wolves conservano il loro ottavo posto grazie alla vittoria 113-94 contro Memphis grazie ai 24 punti a testa di Jeff Teague e Karl-Anthony Towns; mentre Denver mantiene vive le sue ...

Nba - i risultati della notte : Spurs - Thunder e Pelicans si prendono i playoff - i Bucks superano gli Heat : Miami Heat-Oklahoma City Thunder 93-115 I Thunder ce l'hanno messa tutta per soffrire anche in quest'ultima gara dall'enorme peso specifico, ma alla fine sono riusciti a conquistare nonostante tutto ...

Nba 2018 : Philadelphia non si ferma più - OK Golden State e Toronto - Utah vola ai playoff : Ultime giornate della stagione regolare, ultime occasioni per sistemare la propria condizione di classifica in vista dei playoff. Sette partite tra la serata e la notte italiane valide per l’NBA 2018. Con la 14esima vittoria consecutiva, i Philadelphia 76ers si dimostrano in gran forma in questo finale di stagione, grazie al quale sono andati a prendersi, almeno per ora, la terza posizione in classifica. Oggi a fare le spese della marcia ...

Nba - Donovan Mitchell incanta - Lakers battuti - Utah ai playoff con la quinta vittoria in fila : Los Angeles Lakers-Utah Jazz 97-112 Gli Utah Jazz diventano solo la quarta squadra della Western Conference a qualificarsi per i playoff , dopo Rockets, Warriors e Blazers, e lo fanno non a caso ...

Nba Regular Season 2017/18 : Finale thrilling nella Western Conference per decidere chi andrà ai playoff! : Nell’ultimo weekend di questa NBA Regular Season 2017/18 ci sono state partite molto importanti nella corsa ai playoff. Con l’Eastern Conference che ha già decretato le 8 squadre che andranno alla seconda fase importantissima della stagione, la Western Conference è piena di squadre che possono e vogliono andare ai playoff. Vediamo dunque quali sono stati i risultati di questi due giorni partendo dalle 11 partite giocate sabato ...

Nba - risultati della notte : successi chiave in ottica playoff per Thunder - Spurs e Pelicans : Houston Rockets-Oklahoma City Thunder 102-108 Siamo stati abituati a celebrare Russell Westbrook per le sue esplosioni offensive, per le sue giocate mozzafiato, la sua leadership e le sue triple ...

Nba 2018 : vittorie fondamentali per Oklahoma e San Antonio. Gallinari dice addio ai playoff : Sei partite nella notte NBA. Mancano ormai pochi giorni alla fine della stagione regolare e la lotta playoff nella Western Conference è più viva che mai. A tenere ancora tutto aperto sono i Denver Nuggets, che non mollano assolutamente e grazie al successo contro i Los Angeles Clippers (134-115) riescono a restare ancora in corsa per un posto tra le migliori otto ad ovest. Un successo arrivato grazie ai 31 punti di Will Barton e soprattutto alla ...

Nba - Denver batte L.A. e spera ancora - Clippers eliminati dai playoff : L.A. Clippers-Denver Nuggets 115-134 L'impresa ormai era diventata disperata e i primi a non credere di poter centrare ancora la qualificazione ai playoff forse erano i Clippers stessi: lo testimonia ...

Nba Regular Season 2017/18 : Heat e Bucks ultime squadre della Eastern Conference ai playoff - tutto ancora in bilico nella Western Conference! : La penultima settimana dell’NBA Regular Season 2017/18 è ufficialmente conclusa. Allo stesso modo anche la Eastern Conference ha chiuso i battenti per quanto riguarda il discorso playoff. Infatti Heat e Bucks sono le ultime due squadre che hanno raggiunto i playoff. Tutta l’attenzione ora si sposta sulla Western Conference che ha ancora 5 posti rimanenti per i playoff con 7 squadre che possono andarci. Le emozioni ...