NBA | Philadelphia chiude terza | 16vittoria in fila | Markelle Fultz tripla doppia più

NBA - Philadelphia e Belinelli : 15ª perla. I Wizards piegano Boston : Phila ad un passo dal terzo posto dopo la vittoria su Atlanta. JJ Redick ne mette 28, ma decisivo ancora una volta Marco Belinelli con 20 punti. John Wall , 29 punti e 12 assist, trascina i suoi ...

NBA - 15vittoria consecutiva per Philadelphia : 20 punti di Belinelli contro i 'suoi' Hawks : Se i Philadelphia 76ers faranno strada nei playoff, magari un biglietto di ringraziamento agli Atlanta Hawks potrebbero pure mandarlo. Perché senza le acquisizioni di Marco Belinelli ed Ersan Ilyasova,...

NBA 2018 : Philadelphia ipoteca il terzo posto ad Est. Perdono Boston e Golden State : Penultima giornata di regular season in NBA, con gli ultimi verdetti da definire prima della postseason. I Philadelphia 76ers hanno ottenuto nella notte la 15esima vittoria consecutiva battendo per 121-113 gli Atlanta Hawks. Una striscia notevole, nuovo record di franchigia, che consente alla squadra del famoso “The Process” di ipotecare il terzo posto nella Eastern Conference (servirà una vittoria casalinga contro Milwaukee ...

NBA : Boston ko in casa - Philadelphia ok : ANSA, - ROMA, 9 APR - Nel campionato di basket Nba continua la striscia positiva dei Philadelphia 76ers che superano in casa i Dallas Mavericks per 109-97 grazie anche ai 18 punti di JJ Redick e i 16 ...

NBA 2018 : Philadelphia non si ferma più - OK Golden State e Toronto - Utah vola ai playoff : Ultime giornate della stagione regolare, ultime occasioni per sistemare la propria condizione di classifica in vista dei playoff. Sette partite tra la serata e la notte italiane valide per l’NBA 2018. Con la 14esima vittoria consecutiva, i Philadelphia 76ers si dimostrano in gran forma in questo finale di stagione, grazie al quale sono andati a prendersi, almeno per ora, la terza posizione in classifica. Oggi a fare le spese della marcia ...

NBA - Philadelphia non si ferma : 14vittoria in fila - 15 punti per Belinelli : Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks 109-97 In Pennsylvania hanno aspettato così a lungo che non si annoieranno certo di continuare a festeggiare. I Sixers battono i Mavericks, vincono la 14gara ...

Basket - NBA : LeBron si arrende a Philadelphia - Toronto nella storia : WASHINGTON - È una di quelle giornate da ricordare in Nba. Philadelphia batte Cleveland nello scontro diretto per il terzo posto a Est e porta a casa la 13/a vittoria di fila che permette di sognare ...

NBA 2018 : Toronto vince con Boston e mette le mani sul primo posto. Inarrestabili Philadelphia e Marco Belinelli : Ultime battute di regular season NBA e ultimi verdetti. Non è ancora matematicamente certo ma i Toronto Raptors hanno ipotecato il primo posto della Eastern Conference battendo nello scontro diretto i Boston Celtics, 96-78. La squadra del Nord era reduce da due sconfitte consecutive, proprio con Boston (sabato) e Cleveland (ieri), ma stanotte è riuscita a fare affidamento sulla sua difesa, chiave per tenere i Celtics al minimo stagionale per ...

NBA - ecco perchè Philadelphia adesso fa davvero paura ad Est : I Philadelphia 76ers continuano a sorprendere macinando vittorie su vittorie e puntando ad una post season da protagonisti assoluti Philadelphia sta sorprendendo tutti. La squadra di coach Brett ...

NBA 2018 : Marco Belinelli trascina Philadelphia alla decima vittoria consecutiva : Un super Marco Belinelli trascina i Philadelphia 76ers alla loro decima vittoria consecutiva. L’azzurro è il miglior marcatore con 22 punti nel successo per 119-102 contro gli Charlotte Hornets. Philadelphia eguaglia il record di Cleveland (46-30) al terzo posto nella Eastern Conference e continua il suo cammino per avere il fattore campo nel primo turno dei playoff. Senza Joel Embiid e Dario Saric, è proprio la guardia italiana a rendersi ...

Basket - NBA : LeBron supera Jordan - Philadelphia suona la nona : WASHINGTON - E' la notte di LeBron, è la notte dei record. King James si prende la scena nella vittoria di Cleveland , 46-30, per 107-102 sui New Orleans Pelicans , 43-33, sfiorando la tripla doppia ...

NBA 2018 : Houston e Philadelphia vincono ancora. Playoff più lontani per Gallinari : Giornata intensa per quanto riguarda la stagione regolare Nba 2017-2018: nella notte italiana si sono disputate ben nove partite per andare a definire con sempre maggiore precisione il tabellone dei Playoff quando ormai mancano una manciata di partite alla fase più calda della stagione. Pur soffrendo gli Houston Rockets hanno conquistato l’undicesima vittoria consecutiva, superando 104-103 i Phoenix Suns. Nonostante 28 punti, 8 rimbalzi e ...

NBA - che disdetta per Philadelphia e Belinelli : la stella Embiid si ferma prima dei playoff : Non è così che la sua stagione da rookie doveva essere ricordata. Markelle Fultz, scelta numero uno assoluta dei Philadephia 76ers, è rientrato dopo un'assenza di 68 gare, tra problemi al polso e un ...

NBA - Philadelphia trema : Joel Embiid si opera - fuori 2-4 settimane : Brutte notizie in casa Philadelphia 76ers: contrariamente a quanto riferito immediatamente dopo la gara contro i New York Knicks, le condizioni del volto di Joel Embiid richiedono un intervento ...