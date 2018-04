NBA | i risultati dell' ultima giornata e la griglia completa dei playoff

NBA risultati : Minnesota ai playoff dopo 14 anni - Portland ok - gli Spurs no : Il digiuno è finito. Minnesota ritrova i playoff 14 anni dopo la sua ultima apparizione, vincendo al supplementare un vero e proprio spareggio contro Denver, che resta fuori. I Wolves entrano come 8ª ...

NBA - i risultati della notte : Utah travolge Golden State - vince Washington : Utah Jazz-Golden State Warriors 119-79 Una partita dal diverso significato e valore per le due squadre in campo, certo, ma una vera e propria lezione incassata dagli Warriors, mai fortunati in questa ...

NBA risultati : Spurs - 21 volte playoff con Ginobili. Promosse pure OKC e Pelicans : Manu Ginobili, 40 anni, 17 punti nel successo di San Antonio sui Kings. Ap Manu Ginobili, 40 anni, 17 punti nel successo di San Antonio sui Kings. Ap A un passo dalla notte prima degli esami i ...

NBA - i risultati della notte : Spurs - Thunder e Pelicans si prendono i playoff - i Bucks superano gli Heat : Miami Heat-Oklahoma City Thunder 93-115 I Thunder ce l'hanno messa tutta per soffrire anche in quest'ultima gara dall'enorme peso specifico, ma alla fine sono riusciti a conquistare nonostante tutto ...

NBA - risultati della notte : successi chiave in ottica playoff per Thunder - Spurs e Pelicans : Houston Rockets-Oklahoma City Thunder 102-108 Siamo stati abituati a celebrare Russell Westbrook per le sue esplosioni offensive, per le sue giocate mozzafiato, la sua leadership e le sue triple ...

NBA - i risultati della notte : Cavaliers da -16 al successo in 6 minuti grazie a James : Cleveland Cavaliers-Washington Wizards 119-115 Alla collezione di record, traguardi e primati di questa regular season, LeBron James ne aggiunge un altro, pregevole, che ancora mancava nella sua lista.

News Sportive 05/4/2018 - Il rinnovo di Gattuso - gli aggiornamenti sul caso 'Nadia Rinaldi' e i risultati NBA : le notizie di oggi [GALLERY] : ... tutte le notizie di sport del giorno Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo ...

NBA - risultati della notte : crollo Spurs a L.A. - New Orleans torna al successo : Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs 122-112 OT I San Antonio Spurs rischiano di perderla già al termine dei tempi regolamentari, quando la penetrazione al ferro di Josh Hart sull'ultimissimo possesso ...

NBA - i risultati della notte : Portland e Utah ok - tripla doppia con vittoria per James e Westbrook : Minnesota Timberwolves-Utah Jazz 97-121 Era la sua partita e non poteva mancare per nulla al mondo. Ricky Rubio, al ritorno a Minneapolis con la sua nuova squadra, supera il problema al tendine del ginocchio e gioca una super partita che regala una vittoria pesantissima ai Jazz. La point ...

NBA - risultati della notte : Gerald Green sulla sirena regala il successo a Houston - LeBron supera Jordan : Houston Rockets-Phoenix Suns 104-103 TABELLINO Ottenuta la testa di serie n°1 a Ovest Houston sceglie di far riposare qualche titolare, con Chris Paul, Eric Gordon e Nene solo spettatori contro ...

NBA - risultati della notte : Durant espulso al rientro - crollo Golden State contro Milwaukee : Golden State Warriors-Milwaukee Bucks 107-116 TABELLINO Neanche il tempo di riabbracciare Kevin Durant che Golden State ha dovuto immediatamente farne a meno. Dopo sei partite saltate per un ...

NBA - i risultati : storico LeBron - raggiunto Jordan. Boston in volo con Jaylen Brown : I record sono fatti per essere battuti. È questo il credo di LeBron James, che firma una strepitosa prova da 41 punti, 10 rimbalzi e 8 assist guidando i suoi Cavs al successo sugli Hornets ed ...

NBA - risultati della notte : Towns mostruoso - 56 punti! Cleveland passa a Charlotte con 41 di LeBron : Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks 126-114 TABELLINO Nella giornata di ieri si era diffuso in rete il video di Ben Simmons e Karl-Anthony Towns che parlavano del più e del meno mentre giocavano ...

BASKET NBA - RISULTATI E CLASSIFICA/ Philadelphia vola grazie a Belinelli : Minnesota affonda contro i Grizzlies : BASKET Nba, RISULTATI e CLASSIFICA 27 marzo: nella notte Philadelphia si impone 123 a 104 contro Denver. Crollo casalingo di Minnesota contro Memphis: figuraccia per i lupi.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 11:09:00 GMT)