Nazionale U18 | 20 convocati per amichevole con Ungheria

(Di giovedì 12 aprile 2018) Dopo il pareggio (1-1) conquistato il 7 febbraio a Ploufragan con i padroni di casa della Francia e il bel successo (3-1) con l’Olanda nel match disputato lo scorso 23 marzo a Biella, mercoledì 18 aprile (ore 15) laUnder 18 sarà per la prima volta nella sua storia di scena allo stadio Comunale di Abano Terme (PD) per affrontare ini pari età dell’. I 20 azzurrinidal tecnico Daniele France schini si raduneranno domenica 15 aprile ad Abano Terme e lunedì sosterranno le prime due sedute di allenamento. Sono sette i precedenti con l’, con un bilancio di quattro successi per l’Italia, un pareggio e due sconfitte. L’ultimo con fronto risale al marzo 2015, quando l’Under 18 si impose con un netto 4-0 nell’disputata presso il Centro Tecnico federale ungherese di Telki. L’elenco dei ...