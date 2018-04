Nautica ecco l’orologio Porthole 25th Anniversary

gqitalia

(Di giovedì 12 aprile 2018) Negli anni Ottanta erano un vero must have: le bandiere nautiche colorate, scelte in base all’iniziale del proprio nome, decoravano ciondoli, bracciali e cravatte. Oggi, in piena epoca di revival,le sceglie per gli indici del nuovo. La decorazione scelta per questo modello compone infatti sul quadrante la scritta “Style” con il linguaggio del Codice Nautico Internazionale. Il brand di lifestyle dedicato a uomo, donna, bambino e casa festeggia cosi il suo quarto di secolo con un orologio ispirato al mare, ma dallo stile perfettamente urbano. Prodotto in soli 500 esemplari, ha una cassa in acciaio IP canna di fucile da 44 mm con l’iconico design ad oblò da cui prende il nome la collezione. Al suo interno, un movimento meccanico a carica automatica scheletrato, visibile sia lato quadrante che dal fondello in vetro. Impermeabile fino a ...