NASA TV HD e NASA TV Ultra HD trasmessi dai satelliti Eutelsat | ecco come ricevere i

Eutelsat : al via la trasmissione dei canali TV della NASA in HD e Ultra HD via satellite : Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL), uno dei principali operatori satellitari al mondo, ha annunciato oggi che i canali Nasa in Alta Definizione (NTV-3) e in Ultra Alta Definizione (NTV-4) vengono trasmessi per la prima volta in chiaro attra...

Tess - il nuovo cacciatore di esopianeti della NASA : Si chiama Transiting Exoplanet Survey Satellite, per gli amici Tess, ed è l’ultimissima missione Nasa per la ricerca di esopianeti, cioè pianeti di sistemi solari diversi dal nostro. Ideata dal centro Goddard dell’Agenzia americana e gestita dal Mit, la sonda fiuterà e indagherà migliaia di oggetti, da quelli enormi come Giove a quelli con condizioni simili alla Terra. In questa animazione ecco da vicino come funziona. Ti è piaciuto? Scopri ...

Astronomia : ecco perché la NASA invierà una sonda spaziale su un asteroide chiamato “Psyche” : Una missione ambiziosa verso “un mondo fatto di metallo” aiuterà gli scienziati a comprendere meglio come si sono evoluti la Terra e altri pianeti rocciosi, secondo un nuovo video del Goddard Space Flight Center della NASA. La missione Psyche partirà dalla Terra nel 2022. Secondo i piani, la sonda prenderà velocità con un sorvolo di Marte e arriverà all’asteroide Psyche all’inizio del 2026. Le osservazioni dalla Terra suggeriscono che ...

Spermatozoi umani nello spazio : ecco il progetto della NASA sul concepimento : La NASA sta per lanciare un progetto che potrebbe rispondere a una domanda molto delicata: è possibile concepire un essere umano nello spazio? L’agenzia spaziale statunitense porterà Spermatozoi umani sulla Stazione Spaziale Internazionale per testarne funzionalità e adattabilità in assenza di gravità: il seme umano sarà a bordo del razzo Falcon 9 di SpaceX. L’obiettivo del progetto “Micro-11” condotto dall’Ames ...

Test italiano in orbita : il prof racconta i giorni alla NASA : “Osservando il cielo mi sono reso conto che quello che era stato tra le nostre mani fino a poco prima, stava lasciando la Terra per raggiungere lo spazio: è stata un’emozione travolgente”. Così un ricercatore dell’Università di Foggia, componente dell’equipe coordinata dall’Università di Bari che ha curato l’esperimento “In Vitro Bone”, inviato in orbita da Cape Canaveral, racconta la sue ...

Astronomia : la NASA al lavoro sulle Marsbees - api robot per esplorare Marte : Due team di ricercatori della NASA stanno lavorando per progettare api robotiche in grado di volare su Marte. Il progetto è ancora alle prime fasi, ma l’idea è quella di sostituire i moderni rover – che sono lenti, voluminosi e molto costosi – con sciami di micro-robot veloci e ricoperti di sensori, in grado di coprire molto più territorio ad un costo relativamente basso. Chiamate Marsbees (letteralmente “api di Marte”), i piccoli robot hanno le ...

Spazio : robot mutaforma e Biobot - NASA investe su idee visionarie : Roma, 5 apr. , askanews, robot mutaforma, sistemi di individuazione dell'impatto di meteoriti, sciami di telescopi spaziali, tecnologie per mappare piccoli detriti spaziali, sono alcune delle ...

Spazio - Bio-robot e altre invenzioni : la NASA investe su tecnologie visionarie per rivoluzionare il futuro delle missioni spaziali : Sbucano dalla fantascienza le idee per il futuro delle esplorazioni spaziali. Mutaforma, Bio-robot, sistemi di individuazione dell’impatto delle meteoriti, sciami di telescopi spaziali, tecnologie per mappare piccoli detriti spaziali, sono alcune delle invenzioni su cui punta la NASA e che potrebbero un giorno potenziare l’esperienza umana e robotica nell’esplorazione spaziale. Sono 25 le proposte, ancora in una fase embrionale, selezionate nel ...

X-Plane : via libera al volo supersonico silenzioso targato NASA : Velocissimo e silenzioso. E’ l’identikit dell’X-Plane, l’aereo supersonico targato NASA che promette di ridurre drasticamente il caratteristico boom sonico prodotto dal velivolo. La Lockheed Martin si è aggiudicata il contratto per la costruzione e il collaudo del volo dimostrativo del velivolo, che sarà in grado di volere a un’altitudine di 16.764 chilometri a una velocità di 1500 chilometri all’ora generando un suono simile a quello della ...

