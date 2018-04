Napoli | una discarica di «monnezza» ai piedi dell' Ospedale del Mare

Mobilità di fase B : Studio Santonicola vince ricorso al Tribunale di Napoli : Gentili docenti Con ricorso, al giudice del lavoro di Napoli, un docente di ruolo chiedeva riconoscersi il diritto ad ottenere il trasferimento sul posto di sostegno, scuola primaria, classe di concorso EH sostegno minorati psicofisici nella Provincia di Napoli, ambito Campania 0022, coincidente con quello di residenza o comunque in un ambito indicato tra le […] L'articolo Mobilità di fase B: Studio Santonicola vince ricorso al Tribunale ...

ALGERIA - AEREO MILITARE PRECIPITATO/Video - ultime notizie - 257 morti : il dolore di Ounas - calciatore del Napoli : Si è schiantato a terra in ALGERIA poco dopo il decollo un AEREO che trasportava soldati, secondo le prime notizie i morti potrebbero essere almeno duecento(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 22:12:00 GMT)

Napoli violenta - 17enne in ospedale accoltellato al collo dopo una lite in piazza : Un ragazzo di 17 anni è stato medicato ieri sera, intorno alle 20, al pronto soccorso dell'ospedale dei Pellegrini per ferite da coltello alla regione mastoidea destra, tra l'orecchio e il collo; i ...

Napoli violenta - 17enne in ospedale accoltellato al collo dopo una lite in piazza : Un ragazzo di 17 anni è stato medicato ieri sera, intorno alle 20, al pronto soccorso dell'ospedale dei Pellegrini per ferite da coltello alla regione mastoidea destra, tra...

Napoli - le ultime parole di Giada in una telefonata al fidanzato : Prima di buttarsi dal tetto dell'università, Giada ha ricevuto un'ultima telefonata.Al di là dell'apparecchio, come racconta il Corriere, il fidanzato le chiedeva in quale aula avrebbe dovuto dirigersi per assistere alla sua laurea. In una mano un mazzo di fiori rossi, nell'altra il cellulare dal quale sono uscite le ultime parole della ragazza. Giada ha improvvisamente smesso di dare indicazioni e la sua voce ha cambiato tono. Ha chiesto al ...

Napoli dice addio a Fortuna «'a bananara» - da mezzo secolo un simbolo di Montesanto : Oggi Napoli ha dato l?ultimo saluto a Fortuna Varriale, conosciuta da tutti come «Fortuna de? banane». I funerali si sono svolti nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a...

Assenteismo a Pozzuoli (Napoli) : 10 dipendenti del parcheggio comunale andavano in bici sul lungomare invece che a lavorare : Ufficialmente erano in servizio, ma negli stessi orari in cui risultavano a lavoro erano sul lungomare in bici o scooter. È quanto hanno scoperto i Carabinieri che a Pozzuoli (Napoli) hanno arrestato 10 dipendenti - ora ai domiciliari - del parcheggio comunale multipiano. Per 7 degli indagati è ipotizzata l'associazione per delinquere finalizzata a truffare la pubblica amministrazione.I sette, è l'accusa, non si limitavano ...

Napoli dice addio a Fortuna «'a bananara» - da mezzo secolo un simbolo di Montesanto : Oggi Napoli ha dato l?ultimo saluto a Fortuna Varriale, conosciuta da tutti come «Fortuna de? banane». I funerali si sono svolti nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a...

Napoli dice addio a Fortuna ''a bananara' - da mezzo secolo un simbolo di Montesanto : Oggi Napoli ha dato l'ultimo saluto a Fortuna Varriale, conosciuta da tutti come 'Fortuna de' banane'. I funerali si sono svolti nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Montesanto, a due passi dal ...

Napoli : spari in piazza Capuana - proiettile si conficca in una finestra al quarto piano : Un proiettile è stato rinvenuto, ieri sera, conficcato nella finestra di una abitazione al quarto piano di un edificio in piazza Capuana. L'allarme è partito dai residenti, che intorno alle 23 hanno ...

Napoli - devi prenotare una visita? Ci pensa Ciro "il codista" : E nel mondo della malasanità si può immaginare quanto sia importante, specialmente per chi vuole evitare le file. Il meccanismo del factotum del Vecchio Pellegrini è consolidato e ormai è quasi una ...

Napoli - Reina battitore d'asta per una notte : simpatia e buonumore per beneficenza : Una serata di beneficenza, un modo per aiutare i bambini ricoverati presso tutti gli ospedali d'Italia. Protagonisti di questa iniziativa i calciatori del Napoli, in particolare Pepe Reina, ...

Napoli - ag. Mario Rui : 'Non è una riserva. Se resterà si giocherà il posto' : Mario Giuffredi , agente di Mario Rui , ha parlato del futuro del suo assistito al Napoli ai microfoni di Sky Sport . Queste le sue dichiarazioni: 'Non accetto che venga considerato una riserva importante, è un titolare e non ha da invidiare nulla a nessuno . È uno dei migliori terzini d'Europa ed è stato ...

Napoli - l'ultimo saluto a Nicola. Dolore e lacrime per il 21enne morto a Positano : 'Vittima di una società distratta' : Dolore, rabbia e tante lacrime. Non si rassegna alla terribile realtà la famiglia di Nicola Marra, il ragazzo di soli 21 anni che ha perso la vita in un tragico incidente la notte di Pasqua. Secondo l'...