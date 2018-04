Napoli | tutti i nomi per il dopo Sarri

Napoli : scudetto? Ora ci credono tutti. Suore di clausura comprese : Adesso, dopo l'incredibile rimonta sul Chievo operata grazie alle reti di Milik e Diawara, a Napoli nello scudetto ci credono davvero tutto e non è un modo di dire. Il pubblico del San Paolo ha ...

Napoli - Albiol suona la carica : 'Tutti noi perseguiamo il sogno scudetto' : 'Tutti perseguiamo lo stesso sogno, lo stesso che vuole realizzare l'intera città dopo 28 anni: vincere lo scudetto. Speriamo di poterlo realizzare'. Lo ha detto Raul Albiol in un'intervista al ...

Napoli - sarà una Pasqua blindata : nuove pattuglie su tutti treni e nelle stazioni : Con l'allerta terrorismo ai massimi livelli a Roma e in tutta Italia, anche la polizia ferroviaria incrementerà i suoi servizi nel periodo delle festività Pasquali in relazione al...

Ferrero : “Torreira lo vogliono tutti - non solo Inter e Napoli” : “Torreira andrà all’Inter o al Napoli? Andrà dove gli pare. Vedere moneta, avere cammello. Torreira è un fuoriclasse e molte squadre lo vogliono. L’abbiamo preso quando nessuno lo conosceva, nella vita e nel calcio ci vuole coraggio. L’hanno chiesto anche altri club importanti esteri ma questo non è il momento di parlare di mercato”. Lo dice il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, parlando ai microfoni di ...

Napoli - dopo Reina : due nomi su tutti : Per il dopo Pepe Reina , sono due su tutti i nomi caldi in casa Napoli. Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport , il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli segue in primis Leno , estremo difensore del Bayer Leverkusen . Il secondo è quello di Mattia Perin , nazionale italiano e portiere titolare ...

Napoli - presi gli assassini del vigilante aggredito alla Metro di Piscinola : sono tutti minorenni - : Fermati tre minorenni per l'omicidio di Francesco Della Corte, il 51enne guardia giurata, residente a Marano, morto ieri all'ospedale Cardarelli dopo che lo scorso 3 marzo fu aggredito e colpito alla ...

Salvi tutti gli operai coinvolti nel crollo a Napoli : Napoli, 16 mar. , askanews, E' stato estratto vivo dalle macerie anche il quarto operaio coinvolto nel crollo del complesso di San Paolo Maggiore nel centro di Napoli. Lo fanno sapere i vigili del ...

LIVE Inter-Napoli - Serie A in DIRETTA : tutti gli aggiornamenti e il risultato in tempo reale : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Inter-Napoli, posticipo serale di questa domenica calcistica dedicata al 28° turno del campionato di calcio di Serie A. La Scala del Calcio si prepara ad ospitare uno degli incontri più attesi della stagione in una settimana che definire particolare è un eufemismo. La tragica scomparsa del capitano della Fiorentina Davide Astori ha segnato tutti in un modo e nell’altro ed è naturale che anche il ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Napoli - offerta al Genoa per Perin : tutti i dettagli : Calciomercato Napoli – Il Napoli è in corsa per la vittoria dello scudetto, la squadra di Maurizio Sarri si prepara per l’importante gara contro l’Inter con l’intenzione di riscattare il ko contro la Roma. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione ed un aspetto molto importante è quello relativo al mercato. Movimento sul fronte portieri, con il portiere Reina si è deciso di non rinnovare il contratto, accordo ...

Sky - Verso Inter-Napoli - Spalletti ha tutti a disposizione : la probabile : Come riporta Sky Sport cerca rilancio Borja Valero dall'inizio, smaltito il lieve affaticamento che lo ha condizionato nell'ultimo periodo. Sulla trequarti in risalita Rafinha , rimane valida, però, ...