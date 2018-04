Napoli | Sarri è tentato da un' esperienza all' estero

Napoli - Edoardo De Laurentiis : «Mai annunciato l'addio di Sarri» : Napoli - Il Napoli pubblica un'importante notizia su Twitter. "Edoardo De Laurentiis - si legge sul social dei partenopei - smentisce categoricamente di aver mai detto ad alcuno che Maurizio Sarri non ...

Napoli : tutti i nomi per il dopo Sarri : Sarri al bivio: addio o rinnovo dopo Juve-Napoli. L'allenatore, tentato dal Chelsea, chiede al presidente De Laurentiis aumento e rinforzi top. La Gazzetta dello Sport elenca i nomi dei suoi possibili sostituti sulla panchina del club partenopeo: dagli italiani Simone Inzaghi , Lazio, e Giampaolo , Sampdoria, a Emery , PSG, , Marcelino , Valencia, , Fonseca , ...

SARRI VIA DAL Napoli/ L'allenatore ha disdetto l'affitto di casa : dietro c'è il corteggiamento del Chelsea? : SARRI via dal NAPOLI, L'allenatore ha già disdetto l'affitto di casa? Segnali d'addio, ma Aurelio De Laurentiis vuole fare il tutto per tutto per trattenerlo in azzurro anche l'anno prossimo(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 15:21:00 GMT)

Napoli - un brutto segnale sulla permanenza di Sarri : Il tecnico toscano ha disdetto il contratto d'affitto della sua villa a Varcaturo, residenza fin dalla prima ora della sua avventura partenopea: e se ci fosse il Chelsea dietro questa decisione?

Napoli-Sarri - rinnovo in bilico : il mister lascia la casa di Varcaturo : Tornerà nelle prossime ore in Italia. Troverà un Napoli ancora in corsa per lo scudetto e un contratto da discutere con il suo allenatore per convincerlo a restare qui con il...

Sarri via dal Napoli / L'allenatore ha già disdetto l'affitto di casa? Segnali d'addio - ma De Laurentiis... : Sarri via dal Napoli, L'allenatore ha già disdetto l'affitto di casa? Segnali d'addio, ma Aurelio De Laurentiis vuole fare il tutto per tutto per trattenerlo in azzurro anche l'anno prossimo(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 11:41:00 GMT)

Napoli - Sarri disdice l’affitto della sua villa : addio vicino? : Napoli, Sarri disdice L’AFFITTO- Secondo quanto riportato da un’indiscrezione dei colleghi di “Il Mattino”, Sarri avrebbe disdetto l’affitto della sua villa a Varcaturo. Segnale preoccupante? Forse sì. Così a primo impatto verrebbe da pensare ad un addio certo e scontato, ma non è escluso che il tecnico partenopeo abbia deciso di cambiare semplicemente casa. Situazione […] L'articolo Napoli, Sarri disdice ...

Napoli-Sarri - rinnovo in bilico : il mister lascia la casa di Varcaturo : Tornerà nelle prossime ore in Italia. Troverà un Napoli ancora in corsa per lo scudetto e un contratto da discutere con il suo allenatore per convincerlo a restare qui con il...

Napoli - nessun caso Insigne : l’attaccante pronto a trascinare la squadra di Sarri : Il Napoli è riuscito a ribaltare il risultato nella gara di campionato contro il Sassuolo, importante rete nel finale di Diawara che può risultare decisiva nella corsa scudetto. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile caso che riguarda l’attaccante Insigne, niente di rilevante. L’attaccante ha reagito di fronte ai mugugni dei tifosi azzurri, un gesto di stizza, poi l’assist per la rete del pareggio di Milik, il dito ...

Napoli aggrappato allo scudetto : paradosso Sarri - salvato dalle riserve : All'ultimissimo respiro il Napoli evita di uscire dalla corsa scudetto. All'88' sembrava tutto finito, dopo quel gol del Chievo, con il pallone regalato a Stepinski dai confusi Koulibaly...

Napoli : Sarri - vittoria meritata : Così Maurizio Sarri, intervistato da Premium Sport, sul matchvinto in extremis dal Napoli sul Chievo. 'I dati statistici sono clamorosamente a nostro favore diceancora Sarri -: il finale ha dato una ...

Napoli - Sarri : 'La vittoria è merito dei tifosi. Risultato logico - abbiamo dominato' : Dalla rabbia alla gioia, dall'amarezza alla speranza: il Napoli si scuote in pochissimi minuti e torna in corsa per lo Scudetto. Quella contro il Chievo aveva preso le sembianze di una partita ...

Napoli - Sarri : 'Risultato logico - abbiamo dominato. Rinnovo? Vedremo - non è la priorità' : Dalla rabbia alla gioia, dall'amarezza alla speranza: il Napoli si scuote in pochissimi minuti e torna in corsa per lo Scudetto. Quella contro il Chievo aveva preso le sembianze di una partita ...

Sarri : 'Questa vittoria è un messaggio per il Napoli - non per la Juve' : Così su Premium Sport, l'allenatore del Napoli Maurizio Sarri dopo la vittoria contro il Chievo. Lotta scudetto ancora aperta. ' Noi vogliamo vincere tutte le partite. Questa vittoria, arrivata in ...