Napoli | invasione al Meazza | col Milan spazio a Maggio

Elezioni : Meloni - Napoli tano ha sua idea democrazia - fu per invasione Ungheria : Roma, 22 feb. , AdnKronos, 'Giorgio Napolitano , ricordiamoci, è responsabile della destituzione dell'ultimo governo scelto dai cittadini, del pupazzo dei poteri forti, Mario Monti, che fu proprio un ...

Elezioni : Meloni - Napolitano ha sua idea democrazia - fu per invasione Ungheria : Roma, 22 feb. (AdnKronos) – “Giorgio Napolitano, ricordiamoci, è responsabile della destituzione dell’ultimo governo scelto dai cittadini, del pupazzo dei poteri forti, Mario Monti, che fu proprio un governo del Presidente; del governo Letta; del governo Renzi. E’ stato anche sostenitore del governo Gentiloni, nato contro il parere dei cittadini, dopo il referendum nel quale gli italiani avevano detto in massa che non ...