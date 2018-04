Napoli | asse di mercato con il Milan | coinvolti 4 giocatori

Narcotizzavano passeggeri sul treno Napoli-Roma e li derubavano : 4 arresti : Nelle ultime settimane le squadre di polizia giudiziaria dei compartimenti polizia ferroviaria della Campania e del Lazio avevano focalizzato la loro attenzione investigativa su una serie di episodi ...

Assenteismo a Pozzuoli (Napoli) : 10 dipendenti del parcheggio comunale andavano in bici sul lungomare invece che a lavorare : Ufficialmente erano in servizio, ma negli stessi orari in cui risultavano a lavoro erano sul lungomare in bici o scooter. È quanto hanno scoperto i Carabinieri che a Pozzuoli (Napoli) hanno arrestato 10 dipendenti - ora ai domiciliari - del parcheggio comunale multipiano. Per 7 degli indagati è ipotizzata l'associazione per delinquere finalizzata a truffare la pubblica amministrazione.I sette, è l'accusa, non si limitavano ...

Napoli - agenti violenti. Il questore : “Assegnati a compiti burocratici” : La reazione violenta di due agenti motociclisti della Polizia di Napoli contro un giovane colpevole di avere eluso i controlli era stata ripresa con un cellulare ed era finita sul web scatenando una polemica che si è trascinata per giorni. Oggi arriva la notizia che i due agenti “Sono stati assegnati a compiti burocratici e non operativi”. Nel video, che è stato oscurato, si vedevano i due prendere a schiaffi e insultare un giovane ...

I due poliziotti che a Napoli hanno schiaffeggiato un ragazzo in strada "sono stati assegnati a compiti burocratici e non operativi" : "Sono stati assegnati a compiti burocratici e non operativi" i due poliziotti motociclisti della Questura di Napoli ripresi in un video diventato virale sul web mentre prendono a schiaffi e insultano un giovane fermato dopo un inseguimento. Lo rende noto all'ANSA il questore Antonio De Iesu. Sulla vicenda è in corso un'indagine della Procura.L'aggressione - verbale e fisica - scatta verosimilmente al termine di un inseguimento in una ...

Napoli-Chievo - probabili formazioni. Assenze pesanti per Sarri : Non saranno del match né Albiol né Jorginho, fermati dal giudice sportivo: domani pomeriggio toccherà a Chiriches e Diawara, chiamato forse all'ultimo esame di maturità

Napoli città fumetto - due mesi Comicon : al via rassegna Off - MANN Hero e mostre da Blutch a Santoro : ... decine di mostre ed eventi dall'aeroporto agli istituti di cultura ai luoghi d'arte: Comicon edizione del ventennale , 28 aprile-1 maggio, invade Napoli con fumetti e autori da tutto il mondo non ...

Pasqua - cala la macellazione degli agnelli. E a Napoli l’assessore che vieta le teste d’animale in vetrina viene bloccata dal Tar : “Che bello fare la Pasqua senza l’agnello”. I versi in rima sono del meteorologo Paolo Sottocorona. Tra una perturbazione che se ne va e un raggio di sole che viene, durante una delle ultime puntate de L’aria che tira, è arrivato un belato animalista antiPasquale. Ecco l’agnello di Dio che toglie i peccati dal mondo. Ma anche Mosè che dice ad Aronne: “il dieci di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa”. ...

Paolo Cannavaro : 'Scudetto al Napoli? Quest'anno o passerà un bel po'' : Sono due squadre che hanno segnato la mia carriera e la mia vita", parole chiare quelle rilasciate dall'ex difensore neroverde alla Gazzetta dello Sport . Paolo Cannavaro, oggi nello staff tecnico ...

Giorgio Napolitano apre legislatura/ Senato - assente Salvini al discorso dell’ex presidente : Giorgio Napolitano presidente del Senato "per un giorno": "arbitro" per l'elezione del successore di Grasso. Il primo discorso è una stroncatura al Pd e a Renzi, poi punge anche Lega e M5s(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 12:02:00 GMT)

Napoli - Oddati chiede le dimissioni di Costa e in sala si sfiora la rissa. All’assemblea del Pd interviene la polizia : Alta tensione All’assemblea del Pd provinciale di Napoli. E’ stato necessario l’intervento della polizia per riportare la calma nella sala del Mav di Ercolano dove era in corso l’assemblea convocata dal segretario Massimo Costa per analizzare il risultato del partito alle elezioni del 4 marzo. A scatenare la bagarre è stato l’intervento dal palco di Nicola Oddati, già candidato alla segreteria provinciale sconfitto proprio da Massimo Costa e ...

Rissa sfiorata all'Assemblea del PD di Napoli - interviene la polizia Video : Era in programma nel tardo pomeriggio di questo mercoledì 14 marzo al museo Mav di Ercolano l'Assemblea provinciale del #Pd di Napoli nella quale i dirigenti partenopei del principale partito di centrosinistra erano chiamati a fare il punto sul risultato, non proprio positivo, delle recenti elezioni politiche [Video]. Ma l'incontro ha avuto un epilogo inatteso, con parole grosse volate fra i vari esponenti democratici e una Rissa sfiorata. ...

Pd - l'assemblea del partito a Napoli finisce in rissa : costretta ad intervenire la polizia : Il Pd cade a pezzi. L'ultima dimostrazione? All'assemblea del partito di Napoli è finita quasi a botte . È stato infatti necessario l'intervento della polizia per riportare la calma nella sala del Mav ...

L'assemblea del Pd Napoli finisce in rissa : interviene la polizia : Maxi rissa alL'assemblea provinciale del Pd di Napoli. È stato l'intervento di Nicola Oddati a scatenare la bagarre che ha reso necessario anche l'intervento della polizia.

Funerali di Luigi Necco - c'è il Napoli di ieri. Assente quello di oggi : C'era il Napoli di ieri - con personaggi come Corrado Ferlaino, il presidente dei due scudetti, Luis Vinicio e Faustino Cané - per l'ultimo saluto al giornalista Luigi Necco. In chiesa non c'era ...