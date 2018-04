Muore per allergia | la clinica respinge le accuse

Gb - moglie Muore di cancro ma continua a mandare lettere al marito per il suo compleanno : Gb, moglie muore di cancro ma continua a mandare lettere al marito per il suo compleanno L’ultimo biglietto d’auguri Chris l’ha ricevuto per i suoi 40 anni: “Al mio caro Humpty Dumprty per i tuoi ormai 40. Hai già perso tutti i capelli?!? Ti amo e lo farò per sempre” continua a leggere

Gb - moglie Muore di cancro ma continua a mandare lettere al marito per il suo compleanno : Ora il marito Chris ha preso un anno sabbatico dal lavoro per andare in giro per il mondo e promuovere l'iniziativa.

Donna di 36 anni Muore dopo intervento di liposuzione in una clinica di Milano. Aperta un'inchiesta : MILANO - Morta dopo una operazione fatta per piacersi di più e vivere meglio. E' la drammatica fine fatta da una Donna, deceduta dopo un intervento chirurgico di liposuzione, ossia di...

In clinica le somministrano farmaco a cui era allergica e Muore - si indaga per omicidio : La donna era ricoverata per una broncopolmonite, ma le sue condizioni sono precipitate improvvisamente: all'arrivo dei familiari i medici le stavano somministrando una flebo di un farmaco a cui era allergica, poco dopo è morta.Continua a leggere

Perde il controllo del trattore e viene travolto : Muore pensionato fasanese : PEZZE DI GRECO - Tragedia nel centro abitato di Pezze di Greco. Un pensionato della frazione - Giovanni De Mola, 87 anni - è deceduto nella tarda serata di ieri , mercoledì 11 aprile, presso l'...

Imbalsamata viva per errore : formalina al posto di soluzione salina - Muore donna a 28 anni : Le dovevano asportare delle cisti ovariche con un intervento di routine in laparoscopica per una futura gravidanza. Una semplice operazione a cui si sottopongono tantissime giovani donne finito però questa volta in tragedia per colpa di un assurdo errore. A 28 anni, Ekaterina Fedyaeva, russa, è stata vittima di un errore da parte del personale medico ha iniettato nella cavità addominale della paziente della formalina, una soluzione a base di ...

Bimba Muore per un’otite : eseguita l’autopsia : E’ stata eseguita questa mattina l’autopsia sul corpo di Nicole, la bambina di 4 anni morta giovedì 5 aprile agli Spedali Civili di Brescia a seguito delle complicanze di un’otite, dopo essere stata visitata in altri due ospedali. L’incarico è stato affidato a Francesco Ventura, medico legale dell’università di Genova, che ha condotto l’esame con due collaboratori, e ad Antonella Palmieri, esperta ...

Neonato prematuro Muore per un tumore. Il padre aggredisce 4 medici in Sicilia : Il dolore, atroce, quello di un padre che vede morire il figlioletto appena nato. La violenza che ne scaturisce e che arriva a afasie del male a chi invece ha cercato fino all’ultimo di salvargli la vita con speranze pari a zero. Questo in sintesi quanto accaduto in Sicilia nell’Ospedale pediatrico Di Cristina a Palermo. Un bambino prematuro è nato a 30 settimane con un grosso tumore. I medici hanno tentato inutilmente di togliere ...

Precipita da un traliccio dell'alta tensione : Muore operaio : Tragedia sul lavoro in via Campolongo a Val Liona (Vicenza). Un operaio 44enne, di origini campane, è Precipitato da un traliccio dell'alta tensione su cui stava lavorando a 12 metri d'altezza...