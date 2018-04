Mps | per Mef inammissibile proposta di azione contro ex vertici

Mps/ Marco Morelli : impieghi in ripresa per Monte dei Paschi di Siena : Monte dei Paschi di Siena, Mps. Le parole di Marco Morelli nell'asselbmea degli azionisti. 10 milioni di crediti ai partiti. Ultime notizie live di oggi 12 aprile 2018(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 13:47:00 GMT)

Mps non recuparti crediti per 80 milioni da partiti e personalità pubbliche : MILANO - 'Quello che ci eravamo posti come target all'inizio dell'anno siamo riusciti a chiuderlo, e non era assolutamente scontato' e 'il 2018 è l'anno più importante per la storia della banca, per i ...

Khloé Kardashian tradita da Tristan ThoMpson/ Lei sta per partorire : l’intero “clan” lo cancella da Instagram : Tristan Thompson ha tradito Khloé Kardashian: lei sta per partorire il figlio del giocatore di basket: l’intero “clan” lo cancella da Instagram, ecco le indiscrezioni.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 16:44:00 GMT)

I SiMpson “razzisti”? Sui social nuova polemica sul personaggio “Apu” : I Simpson sono razzisti? E’ la domanda che in queste ore rimbalza sui social network a proposito dei famosissimo cartone ideato da Matt Groening. Perché domenica sera, negli Stati Uniti, è andata in onda una puntata che avrebbe dovuto essere “ripatrice” riguardo alla “questione Apu”. Il personaggio indiano è stato infatti oggetto di molte critiche perché, secondo alcuni, sarebbe stereotipato in modo razzista ed è ...

I SiMpson “razzisti”? Sui social la polemica sul personaggio “Apu” : I Simpson sono razzisti? E’ la domanda che in queste ore rimbalza sui social network a proposito dei famosissimo cartone ideato da Matt Groening. Perché domenica sera, negli Stati Uniti, è andata in onda una puntata che avrebbe dovuto essere “ripatrice” riguardo alla “questione Apu”. Il personaggio indiano è stato infatti oggetto di molte critiche perché, secondo alcuni, sarebbe stereotipato in modo razzista ed è ...

Mps/ I conti per lo Stato - e i contribuenti - già non tornano : Mps in Borsa ha perso circa il 50% da quando è tornata agli scambi. Sono diversi i dubbi sul salvataggio compiuto dallo Stato.

Mps - procura di Milano chiede proscioglimento per Viola e Profumo : Da parte dei vertici di Mps, imputati a Milano nell'inchiesta sulla contabilizzazione non corretta nei bilanci della banca senese dei derivati Santorini e Alexandria, 'non c'è stata l'intenzione di ...

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ 250 milioni per ricapitalizzare Mps Leasing & Factoring (oggi - 6 aprile) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa sale sopra quota 2,9 euro ad azione. 250 milioni per ricapitalizzare Leasing & Factoring. Ultime notizie live di oggi 6 aprile 2018(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 14:09:00 GMT)

Monte dei Paschi di Siena/ Mps - il costo e la perdita del salvataggio per lo Stato (oggi - 4 aprile) : Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa torna sopra quota 2,55 euro ad azione. Il costo e la perdita del salvataggio per lo Stato. Ultime notizie live di oggi 4 aprile 2018(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 14:16:00 GMT)

Istat - Banche venete e Mps pesano per 6 - 3 miliardi di euro sul deficit : Teleborsa, - Rivisto al rialzo il rapporto deficit/PIL nel 2017, al 2,3% dall'1,9% indicato a marzo , in miglioramento di 0,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Nel quarto trimestre del ...

Istat - Banche venete e Mps pesano per 6 - 3 miliardi di euro sul deficit : Rivisto al rialzo il rapporto deficit/PIL nel 2017, al 2,3% dall'1,9% indicato a marzo , in miglioramento di 0,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Nel quarto trimestre del 2017 l'...

Istat : 'Banche venete e Mps pesano per 6 - 3 miliardi sul deficit' : "Le operazioni sulle banche in difficoltà impattano per circa 6,3 miliardi sull'indebitamento 2017". Lo rileva l'Istat , spiegando che la contabilizzazione del salvataggio delle banche venete ...

Istat : salvataggio Mps e banche venete pesa per 6 - 3 mld : Roma, 4 apr. , askanews, le operazioni di salvataggio delle banche italiane in difficoltà ha avuto un impatto di circa 6,3 miliardi sull'indebitamento del 2017. Lo ha reso noto l'Istat spiegando che è ...

Monte dei Paschi di Siena/ Mps - per gli analisti vale il 50% del valore di mercato - oggi - 3 aprile - : Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa scende sotto quota 2,55 euro ad azione. Le raccomandazioni delle banche d'affari.