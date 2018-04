Mps | Morelli ai soci | 2018 fondamentale

Mps - Morelli : raggiunti gli obiettivi del 2017 : Teleborsa, - Missione compiuta per MPS, che secondo l'Amministratore Delegato, Marco Morelli , è riuscita a raggiungere gli obiettivi del 2017 . "Quello che ci eravamo posti come target all'inizio ...

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps - Morelli rassicura gli investitori (oggi - 6 aprile) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa riparte sopra quota 2,75 euro ad azione. Marco Morelli rassicura gli investitori . Ultime notizie live di oggi 6 aprile 2018

Mps e i derivati - Morelli : "Dissi 'no' a Mussari su Alexandria" : MILANO - Marco Morelli , attuale amministratore delegato del Monte dei Paschi e già cfo della banca ai tempi della reggenza di Mussari , ha testimoniato al processo di Milano a carico degli ex vertici ...

Mps - AD Morelli su elezioni politiche italiane : cambio ministro Economia non cambia piano banca : Marco Morelli, amministratore delegato di Mps, assicura che "il cambio del ministro dell'Economia , che avverrà con il nuovo esecutivo, non cambia il nostro piano: è chiaro che poi ci sarà un nuovo interlocutore con il quale dialogheremo". Così Morelli, in un intervento al Congresso Fabi ...