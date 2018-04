MotoGP | Mike Webb | “Vi spiego le penalità a Marc Marquez Altre sanzioni? Decidiamo ad

oasport

(Di giovedì 12 aprile 2018), membro della Direzione Corse e del gruppo dei commissari della, ha parlato per la prima volta riguardo ai noti fatti del GP di Argentina. In un’intervista rilasciata aa,si è dilungato in merito alleinflitte ae ha risposto alle dure dichiarazioni rilasciate da Valentino Rossi, fatto cadere dal Campione del Mondo: “Tutti gli incidenti sono diversi tra loro e noi prendiamo sempre delle decisioni che tengono in considerazione tutte le circostanze, dopo aver visionato tutte le immagini dalle varie angolazioni e tutte le informazioni pertinenti il fatto. Dunque abbiamo deciso in questo modo: un ride through per la manovra scorretta in partenza, cedere una posizione per il contatto con Espargarò e un altro ride trough per il contatto con Valentino Rossi. Siccome la decisione per la terza infrazione è arrivata nel corso ...