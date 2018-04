Morti in un incidente quattro anni fa | oggi nasce il loro figlio

INCIDENTE STRADALE IN A14 - Morti 2 MOTOCICLISTI/ Autostrada Pedaso : dubbi su dinamica scontro moto-tir : INCIDENTE STRADALE: le ultime notizie di oggi, 12 aprile 2018. Autostrada A14, Pedaso: schianto tra tir e moto, MORTI due MOTOCICLISTI. Cagliari, auto contro scooter: un morto(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 12:00:00 GMT)

Grottammare - incidente all'ingresso di una galleria sull'A14 : Morti due motociclisti : CUPRA MARITTIMA - incidente mortale fa sull'autostrada A14 fra gli svincoli di Pedaso e Grottammare all'altezza di Cupra Marittima. Due motociclisti sono morti sul colpo a seguito di un...

MASSA - TRAVOLGE GRUPPO DI ANZIANI : DUE Morti/ Incidente stradale : conducente positivo a test antidroga : Incidente stradale, oggi 10 aprile 2018: sulla A33 Asti-Cuneo si è verificato un grave sinistro questa mattina. MASSA Carrara, furgone TRAVOLGE ANZIANI che stavano andando in gita: due MORTI(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 18:49:00 GMT)

Ascoli. Incidente a Foggia : Morti Francesca Conti - Sebastiano e Salvatore Coletta : Un’intera famiglia di Ascoli Piceno distrutta: padre, madre e il bimbo di 2 anni. Sono morti in un Incidente stradale nei pressi

“Tutti Morti”. Terribile incidente - la famiglia distrutta. L’impatto non ha lasciato scampo ai genitori e al piccolo di 1 anno e mezzo : Tre morti. È il drammatico bilancio di uno schianto avvenuto stamani nei pressi di Foggia. Vittima un’intera famiglia, i due genitori poco più che trentenni e il loro bambino di un anno e mezzo. Ancora al vaglio degli inquirenti le cause dell’incidente. Forse una distrazione, o l’asfalto reso viscido dalla pioggioa, alla base del Terribile sinistro che ha sconvolto un’intera comunità. Lo schianto, a quanto si apprende, è avvenuto poco ...

Ci sono dei Morti e dei feriti per un incidente a Münster - in Germania : si parla di un camion che avrebbe investito la folla : È in corso una grande operazione di polizia a Münster, in Germania: l’account Twitter della polizia locale ha scritto che ci sono dei morti e dei feriti, ma non ha spiegato cosa sia successo. Secondo lo Spiegel e la Süddeutsche Zeitung, due tra The post Ci sono dei morti e dei feriti per un incidente a Münster, in Germania: si parla di un camion che avrebbe investito la folla appeared first on Il Post.

INCIDENTE STRADALE/ Autostrada A1 - macchina nella scarpata : Morti due giovani di Napoli : INCIDENTE STRADALE: A1, la macchina su cui viaggiavano due napoletani è finita in una scarpata tra San Vittore e Caianiello. A Bollate uomo in ospedale dopo essere finito contro un albero.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 15:33:00 GMT)

Squadra di hockey giovanile coinvolta in un incidente in Canada : almeno 14 Morti : Un pullman con a bordo giovani giocatori di hockey è stato coinvolto in un incidente che ha causato almeno 14 vittime. È successo in Canada occidentale, nel Saskatchewan. Il mezzo con a bordo la Squadra degli Humboldt Broncos si dirigeva verso la cittadina di Nipawin, dove era in programma una partita dei playoff."Non riesco a immaginare cosa stiano passando questi genitori, il mio cuore è vicino a tutti coloro che sono ...

Incidente a Capo Colonna : Morti Giuseppe Greco e Petru Chiriac : Due morti e un ferito. E’ il tragico bilancio dell’Incidente avvenuto giovedì mattina a Crotone. Le due vittime lavoravano per