: Una donna è morta dopo un intervento chirurgico di liposuzione, ossia di asportazione di parte del tessuto adiposo,… - RaiNews : Una donna è morta dopo un intervento chirurgico di liposuzione, ossia di asportazione di parte del tessuto adiposo,… - NotizieIN : Morta dopo liposuzione, indagato medico - CybFeed : #News #Morta dopo liposuzione, indagato medico -

Una 36enne è, stando alla denuncia del compagno, per le complicanze, sfociate in un'agonia di 8 mesi,unaa cui si era sottoposta in uno studiomilanese. La Procura di Milano indaga per omicidio colposo ilche ha eseguito l'intervento. Il decesso è avvenuto in un hospice del Bresciano dove la giovane era stata portata dal compagno quando ormai non c'era più speranza di salvarla.(Di giovedì 12 aprile 2018)