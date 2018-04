Montanari vince a Canneséries Ecco le novità di Rai Cinema

Francesco Montanari vince il premio come miglior attore a Canneseries per 'Il Cacciatore'. E dal palco fa una dedica alla moglie : Francesco Montanari , per tutti l'indimenticabile Libano di Romanzo Criminale, ha vinto il premio miglior attore a Canneseries per la sua interpretazione ne 'Il Cacciatore', la fiction prodotta da ...