Mirò | ucciso dal metadone a 30 mesi | pene più lievi per madre e compagno

ilsecoloxix

: Piccolo Mirò ucciso col metadone, sconto di pena per mamma e papà - primocanale : Piccolo Mirò ucciso col metadone, sconto di pena per mamma e papà - laura_ferro79 : Mirò, ucciso dal metadone a 30 mesi -

(Di giovedì 12 aprile 2018) Il fatto nel 2014 a Bargagli, entroterra di Genova. Sconto in secondo grado per la coppia: da 9 anni a 3 anni e 4. Per l’accusa i due sedavano il piccolo per farlo stare buono