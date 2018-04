Mino Taveri Sport Mediaset | «Mi scuso per il gesto antipatico ieri a Madrid»

digital-news

: Mino Taveri espulso dalla tribuna stampa dopo aver mostrato una banconota ai tifosi spagnoli è una cosa che non può… - AndreaBricchi77 : Mino Taveri espulso dalla tribuna stampa dopo aver mostrato una banconota ai tifosi spagnoli è una cosa che non può… - forumJuventus : Mino Taveri mostra una banconota da 50€ al fischio del rigore e viene cacciato dallo Bernabeu ?… - capuanogio : Mino #Taveri si scusa per l’episodio di ieri sera al Bernabeu #RealJuve -

(Di giovedì 12 aprile 2018) Riceviamo e pubblichiamo una dichiarazione di, giornalistain relazione all'episodio che lo ha visto coinvoltosera nella tribuna stampa durante la partita di Champions League, Real- Juventus allo stadio Santiago Bernabeu di:«Dico subito che ho sbagliato io: non do colpe a nessuno, così evitiamo ogni malinteso. Ho perso la calma e non dovevo. Soprattutto perché ero in tribu...