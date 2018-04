Mino Taveri allontanato dallo Tribuna stampa dello stadio Bernabeu | il giornalista si

blogo

(Di giovedì 12 aprile 2018) Ieri, mezza Italia è stata coinvolta nelle varie tifoserie per la partita di Champions League, Real Madrid - Juventus, risultata fatale per la squadra bianco-nera che si è vista sottrarsi la possibilità di andare avanti nella competizione calcistica per un calcio di rigore subìto negli ultimi minuti della partita. Il team di Sport Mediaset si è trasferito in parte alloSantiagodi Madrid, fra cui anche il, conduttore di Sport Mediaset XXL, reo di un episodio spiacevole nei confronti del Real Madrid.In un video pubblicato in rete dal sito Olée, si vedeche viene cacciato dallada due addetti della sicurezza. Ilinfatti avrebbe provocatoriamente mostrato e sventolato ai tifosi del Real Madrid una banconota da 50 euro. Il fatto sarebbe avvenuto nel momento in cui l'arbitro della partita aveva ...