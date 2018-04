Milano | medico no-vax radiato dall' Ordine Burioni | Buona notizia

Milano - morì incinta di due gemelle : a processo medico e ostetrica : Milano , morì incinta di due gemelle : a processo medico e ostetrica A uccidere la 36enne, alla clinica Mangiagalli, fu un’emorragia interna di cui il personale medico non si sarebbe accorto. Non fu fatta un’ecografia che avrebbe potuto chiarire il brusco peggioramento Continua a leggere

Milano - morta incinta di 2 gemelle/ Clinica Mangiagalli - ostetrica e medico : processo per omicidio della donna : Milano , Clinica Mangiagalli : Claudia Bordoni morta incinta di due gemelle , ostetrica e medico ginecologa andranno a processo per omicidio colposo della donna (Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 17:29:00 GMT)

Da Tunisi a Milano in 85 minuti : così il medico e il pilota hanno salvato Amina : Da Tunisi a Milano in 85 minuti: così il medico e il pilota hanno salvato Amina Da Tunisi a Milano in 85 minuti: così il medico e il pilota hanno salvato Amina Continua a leggere