Milano | donna muore dopo intervento di liposuzione in clinica

Milano - donna muore dopo una liposuzione. Indaga la Procura - : L'operazione si è svolta in una clinica della città. Poi il decesso, avvenuto l'11 aprile, a Brescia, per via di complicanze legate all'intervento. In corso accertamenti investigativi

Milano - donna muore dopo una liposuzione : la Procura apre un’inchiesta : Una donna è morta mercoledì sera a Brescia dopo un intervento chirurgico di liposuzione: un’operazione di asportazione di parte del tessuto adiposo effettuata in una clinica di Milano. Il decesso, secondo quanto riferito all’Ansa, è stato causato da complicanze legate all’operazione. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli. Sull’accaduto sta indagando la Procura del capoluogo lombardo. L'articolo Milano, donna ...

Milano. Incendio in una casa - grave una donna : Milano. Incendio in una casa, grave una donna – Un Incendio si è verificato, la scorsa notte, in un appartamento a Milano. Un donna di circa 40 anni è rimasta gravemente ustionata ed è stata ricoverata in codice rosso al Policlinico. I vigili del fuoco sono intervenuti nella palazzina, in via Giordano Bruno, alle 23.45, con cinque automezzi, e hanno tratto in salvo gli inquilini. Due altre persone sono state trasportate per accertamenti ...

Milano : donna trovata morta con coltello nel petto - ipotesi suicidio : Milano, 7 apr. (AdnKronos) – Una donna di 53 anni è stata ritrovata morta nella propria abitazione di Sesto San Giovanni dalla Polizia. Aveva un coltello nel petto ed era in sdraiata sul letto. La morte sarebbe avvenuta almeno dieci giorni fa, a giudicare, secondo le prime ipotesi investigative, dall’avanzato stato di decomposizione. La donna da tempo si era allontanata dalla propria famiglia e aveva problemi psichici. Accanto al ...

Milano - morta incinta di 2 gemelle/ Clinica Mangiagalli - ostetrica e medico : processo per omicidio della donna : Milano, Clinica Mangiagalli: Claudia Bordoni morta incinta di due gemelle, ostetrica e medico ginecologa andranno a processo per omicidio colposo della donna(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 17:29:00 GMT)