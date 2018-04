Milano | cagnolini lanciati da un’auto in corsa | uno finisce sotto un trattore

newsgo

: RT @enpaonlus: Milano, cagnolini gettati in strada: uno finisce sotto un trattore [us] - DamianaTomassi : RT @enpaonlus: Milano, cagnolini gettati in strada: uno finisce sotto un trattore [us] - Guidotti62 : RT @enpaonlus: Milano, cagnolini gettati in strada: uno finisce sotto un trattore [us] - beria_giancarla : RT @enpaonlus: Milano, cagnolini gettati in strada: uno finisce sotto un trattore [us] -

(Di giovedì 12 aprile 2018)da un’auto in: unounI due cuccioli, probabilmenteda un’auto in, erano chiusi in due sacchi neri. Per uno non c’è stato nulla da fare