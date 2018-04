Milan | un anno di Yonghong Lì segnato dalle scadenze Il presidente ' Impegni rispettati'

Li e un anno di Milan : "Rispetteremo gli impegni" : 'Stiamo dedicando tutte le nostre energie a questo progetto di crescita del Milan. Certamente abbiamo ancora della strada da fare per raggiungere i nostri obiettivi e per riportare il Club lì, dove ...

Milan - Yonghong Li un anno dopo : "Torneremo grandi" : Un tecnico che gode della mia stima incondizionata, del supporto della dirigenza, di tutte le persone del Milan e, ne sono sicuro, dei tifosi rossoneri di tutto il mondo. Abbiamo affrontato un ...

Milan - Yonghong Li festeggia un anno da presidente : “Ora torniamo grandi” : Yonghong Li festeggia il primo anno da presidente del Milan: "Questo è solo l’inizio del nostro progetto di rendere il Milan stabile e vincente". L'articolo Milan, Yonghong Li festeggia un anno da presidente: “Ora torniamo grandi” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

International Champions Cup 2018 - ci saranno anche Milan e Inter : Le Milanesi sono una presenza fissa al torneo estivo a cui partecipano i più importanti club europei L'articolo International Champions Cup 2018, ci saranno anche Milan e Inter è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tangenti sanità - a Milano il sistema è rodato. Ma solo gli arresti ci fanno indignare : Nelle cronache milanesi di ieri abbiamo assistito nuovamente all’arresto di primari ortopedici ospedalieri per corruzione. Due sono i sistemi per utilizzare la salute come un commercio nel quale rubare soldi pubblici che potrebbero essere risparmiati dalla comunità. Due sono le proposte che da anni faccio per snidare il sistema sempre più ramificato. Il primo e più semplice stratagemma sono i bandi di gara “truccati” e veicolati in modo tale che ...

Maddalena Corvaglia e Alessandro Viani stanno insieme?/ Chi è l'immobiliarista Milanese che l'ha conquistata : Nuovo amore per Maddalena Corvaglia? Sembra che Alessandro Viani sia l'uomo che le abbia permesso di dimenticare il marito Stef Burns, ecco le ultime novità dal gossip(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 13:53:00 GMT)

Milan - Gattuso ha già rinnovato ma i conti si fanno alla fine (e quelli dei cinesi non tornano) : La sconfitta a testa alta contro la Juventus, il derby pareggiato per grazia di Icardi, l’1-1 casalingo all’ultimo minuto contro il Sassuolo: la rimonta europea del Milan di Gattuso sembra essersi fermata sul più bello. continuerà, invece, l’avventura di Ringhio sulla panchina rossonera: la società in settimana gli ha fatto firmare un contratto addirittura fino al 2021, prima che la stagione terminasse. Ma i conti si fanno alla fine e quelli dei ...

Milano Marathon 2018/ Streaming video e diretta tv : il percorso di quest'anno e i record da battere : Milano Marathon 2018: le informazioni sul percorso, gli orari e i partecipanti al via della classica maratona meeghina che quest'anno taglia il prestigioso traguardo delle 18 edizioni(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 04:45:00 GMT)

Incendio San Donato Milanese nel capannone Rykem/ Vigile del fuoco morto nell'azienda di detersivi : San Donato Milanese, Vigile del fuoco muore in capannone in fiamme: pompiere schiacciato dal crollo del tetto. Un Incendio è divampato in un’azienda di vendita di detersivi(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 12:23:00 GMT)

Rogo in un capannone nel Milanese : cede il tetto - morto un pompiere : Ci sono volute molte ore per spegnere l'incendio che ha provocato lamorte di Pinuccio La Vigna, pompiere volontario di 49 anni

Vigile del fuoco muore nel Milanese schiacciato dal crollo di un capannone in fiamme : Un pompiere è morto durante un'operazione di spegnimento di un incendio: il cedimento improvviso di parte del tetto dell'edificio si è rivelato fatale. Il Vigile del fuoco,...

San Donato Milanese - vigile del fuoco muore in capannone in fiamme/ Incendio domato dopo una notte di lavori : San Donato Milanese, vigile del fuoco muore in capannone in fiamme: pompiere schiacciato dal crollo del tetto. Un Incendio è divampato in un’azienda di vendita di detersivi(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 11:09:00 GMT)

Milano - rogo in un capannone : cede il tetto - morto un pompiere : Ci sono ancora 10 squadre dei Vigilidel Fuoco al lavoro per spegnere l'incendio che ha provocato lamorte di Pinuccio La Vigna, pompiere volontario di 49 anni travolto da un pezzo ditetto della Rykem, un'azienda specializzata nella vendita didetersivi e prodotti per la pulizia di San Donato

Pompiere muore in un capannone in fiamme nel Milanese : Pinuccio La Vigna è morto ieri sera schiacciato dal cedimento di un tetto mentre tentava di spegnere un incendio, insieme ad alcuni colleghi, scoppiato nel capannone di una ditta specializzata nella ...