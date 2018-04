Milan | ecco la lista dei cedibili di Gattuso | c' è una sorpresa assoluta

Verdi lascia il Bologna? Ecco perchè il Milan segue con attenzione la vicenda : Si preannuncia un’estate caldissima, in particolar modo sul fronte calciomercato da verificare la possibile partenza dal Bologna dell’attaccante Verdi. I club interessati non mancano ed il Bologna già si frega le mani in vista di un incasso senz’altro di spessore per uno dei calciatori italiani più interessanti sul mercato. Va ricordato però che il club dovrà corrispondere il 20% della cifra incassata per la cessione di Verdi al ...

Infortunio Romagnoli - che tegola per il Milan : ecco l’esito degli accertamenti : Infortunio Romagnoli – “AC Milan comunica che Alessio Romagnoli, durante Milan-Sassuolo di domenica scorsa, ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore effettuerà ulteriori controlli medici tra due settimane circa”. Questo il comunicato del Milan sull’Infortunio del difensore Romagnoli che quindi salterà le prossime partite, emergenza difesa per la gara contro il Napoli. L'articolo ...

Perez : 'Inter e Milan ai cinesi? Al Real non accadrà - ecco perché' : 'È il mondo che cambia. In Spagna anche l'Espanyol e il Granada sono passati ai cinesi. Ma al Real questo non potrà succedere, perché il Madrid appartiene ai soci. E tra i soci d'onore ci sono grandi ...

Milan-Sassuolo streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Milan-Sassuolo streaming, ecco dove guardare la diretta della partita, continua il programma valido per la 13^ giornata del campionato di Serie A, nel posticipo in campo Milan e Sassuolo, la squadra di Gattuso crede ancora alla Champions. Nel match di Serie A si affronteranno Milan e Sasssuolo in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Calcio. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a ...

Milan 2018/2019 : ecco gli obiettivi futuri e la probabile formazione titolare Video : Il Milan è alle prese con un finale di stagione che si preannuncia scoppiettante ed avvincente. I rossoneri infatti nelle ultime settimane si sono avvicinati molto alla zona Champions League, che però dista ancora 8 punti. Per i ragazzi di Gattuso sarebbe fondamentale conquistare un posto tra l'elite del calcio europeo, infatti ciò influenzerebbe anche il prossimo mercato. Restando con i piedi per terra, però, la dirigenza rossonera ha gia' ...

Milan - dal rinnovo di Gattuso ai prossimi acquisti estivi : ecco il progetto rossonero : Continuità. È la parola - nonché l'obiettivo - al centro del progetto del Milan, ripartito e deciso ad affidarsi in toto a Rino Gattuso, l'uomo in più del 2018 rossonero. Giovedì, dopo qualche ...

Milan - il triste retroscena di Gattuso : “ecco perchè non ha giocato André Silva” : Il Milan è reduce dal pareggio nel derby contro l’Inter, occasione sprecata per rientrare in corsa per la Champions League. Non ha preso parte al match l’attaccante Andrè Silva, ecco il triste retroscena di Gattuso: “Non ho pensato alle due punte oggi, perché subire un’altra sconfitta sarebbe stato a livello mentale. Ho pensato solo al bene della squadra. Oggi è morto il nonno di André Silva, quindi non mi sembrava il caso di ...

Infortunio Conti - ecco il comunicato del Milan : Infortunio Milan – “AC Milan comunica che oggi Andrea Conti è stato sottoposto ad intervento chirurgico di stabilizzazione del ginocchio sinistro precedentemente operato per ricostruzione del legamento crociato anteriore. L’operazione, eseguita dal professor Pier Paolo Mariani alla presenza del medico sociale del Milan dott. Mario Brozzi, è perfettamente riuscita. I tempi di recupero sono stimati in 5-6 mesi”. L'articolo ...

Milan-Inter - le pagelle : Icardi sbaglia due gol già fatti - ecco il migliore Video : È terminato poco fa il derby di Milano tra Milan ed Inter [Video], valido per il recupero della ventisettesima giornata di campionato, rinviata lo scorso 4 marzo per la scomparsa del capitano della Fiorentina, Davide Astori. Le due squadre hanno chiuso sullo 0-0, un pareggio che fa comodo all'#Inter, che sale a 59 punti, resta in zona Champions, accorcia sulla Roma, allunga sulla Lazio e resta a otto punti di vantaggio proprio sui rossoneri, con ...

Milan - Gattuso non le manda a dire : ecco con chi ce l'ha Video : Il #Milan da quando è stato affidato alle mani di Rino Gattuso non solo ha cambiato marcia, ma ha iniziato a respirare un'aria diversa. Indipendentemente da come finira' questo campionato, c'è la sensazione che il popolo Milanista abbia finalmente trovato un tecnico in cui riconoscersi. Uno che sa cosa significa avere il dna rossonero e che sta dimostrando di saperlo trasmettere ad un gruppo di buoni giocatori che, in avvio di stagione, dava ...

Milan - rinnovo Gattuso : intesa raggiunta tra le parti - ecco i dettagli Video : Il derby contro l'Inter doveva rappresentare il match della svolta per il #Milan di Gennaro #Gattuso: solo vincendo contro i nerazzurri, la squadra rossonera avrebbe potuto rilanciarsi concretamente in chiave quarto posto. La sfida di San Siro tra rossoneri e nerazzurri però, si è conclusa sul punteggio di 0-0 [Video], con l'Inter di Spalletti che può recriminare per le tante occasioni sprecate, soprattutto da Mauro Icardi. A gridare vendetta ...

