Microsoft | secondo i sondaggi è la ditta di cui si fidano più utenti

Windows non è più il settore principale di Microsoft secondo un ex-dipendente : La recente riorganizzazione aziendale di Microsoft eseguita dal suo CEO Satya Nadella ha cambiato radicalmente le varie classi dirigenti con Terry Myerson licenziato e Panos Panay, il padre dei Surface, promosso. secondo Tim Sneath, un ex dipendente che ha lavorato a Redmond per 17 anni e successivamente assunto da Google, Microsoft sotto la gestione di Nadella è stata completamente stravolta e l’ultima rivoluzione dirigenziale ne è la prova. ...

Microsoft a 1000 MLD $ entro un anno secondo alcuni analisti : Sarà grazie al settore Cloud che Microsoft potrà raggiungere e superare un valore di capitalizzazione di 1000 miliardi di $ entro un anno, o per lo meno questa è la previsione rilasciata da Morgan Stanley. D’altronde i passi da gigante che a Redmond stanno facendo nel settore del Cloud Computer sta portando Microsoft ad essere progressivamente il principale player sul campo a discapito di Amazon e con Big G ben distanziata. Non a caso più di un ...

Se acquisterete Xbox One X su Microsoft Store otterrete un secondo controller gratuitamente : Arrivano ottime notizie per tutti coloro che sono intenzionati ad acquistare una Xbox One X, infatti Microsoft ha annunciato una nuova offerta valida sul proprio Store.Come segnalano i colleghi di VG247, se acquisterete la console premium su Microsoft Store, per 499,99 Euro, risparmierete 59,99 Euro per l'acquisto di un secondo controller, che otterrete gratuitamente. Potete già vedere voi stessi la promozione andando sul sito ufficiale. ...

Windows 10 Mobile : il supporto è già terminato a gennaio secondo un dipendente Microsoft : Ancora notizie negative per gli utenti Windows 10 Mobile! Microsoft ha appena interrotto la compatibilità con il controllo web di Bing Maps. Ora sicuramente vi starete chiedendo: Cosa significa e quali conseguenze comporta? Ebbene, rendendo tale controllo web non più compatibile e funzionante con il browser Internet Explorer di Windows Phone e il browser Microsoft Edge di Windows 10 Mobile, gli utenti che ancora utilizzano uno smartphone con ...

Microsoft svela i risultati finanziari per il secondo quarto dell'anno fiscale 2018 : Le più importanti compagnie dell'industria ultimamente hanno condiviso i loro risultati finanziari, ora tocca a Microsoft condividere i dati relativi al secondo quarto dell'anno fiscale 2018, periodo che si estende dal primo ottobre 2017 fino al 31 dicembre 2017.Ebbene, come segnala Dualshockers, concentrandoci sulla divisione "More Personal Computing", che include le attività legate al mondo dei videogiochi, il colosso di Redmond ha reso noto ...