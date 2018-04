“Meghan Markle nuda | ecco le foto” Disastro a corte | le immagini privatissime dovevano

“Meghan Markle?”. Cheryl Cole - la ex fiamma di Harry - ha qualcosa da dire. A sorpresa - dopo anni e a pochissimo dal royal wedding - la popstar rompe il silenzio. Tenete a mente che per un po’ si è pensato che il principe portasse proprio lei all’altare… : Harry e Meghan, il matrimonio attesissimo è sempre più vicino. Ci siamo quasi al 19 maggio e, senza fare troppi calcoli o guardare il calendario, lo si capisce dalla quantità di indiscrezioni che ogni giorno arrivano dal Regno Unito. È normale: in vista del grande giorno, la curiosità sui dettagli dell’evento aumenta e i rumor si fanno sempre più insistenti. Scopriamo così che qualche settimana prima delle nozze l’attrice ...

“Meghan cara - tu proprio no”. Royal wedding : complicazioni per la Markle. Il giorno delle nozze con il principe Harry è sempre più vicino - ma per l’ex attrice arriva un divieto pesante : ecco cosa non potrà assolutamente fare (sconcerto) : Il Royal wedding è alle porte. Nel Regno Unito, ma anche nel resto del mondo, tutti stanno aspettando il 19 maggio, il giorno in cui si celebreranno le nozze del principe Harry e di Maghan Markle. La curiosità è molta e come al solito l’interesse per l’abito della sposa è grande. L’indiscrezione di queste ore però sta lasciando tutti senza parole. la bella attrice infatti non potrà indossare l’abito bianco. Ma questa non è certo ...