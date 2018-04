Medici di base | pronto il piano provinciale per le zone scoperte

Amiot : il database ad accesso gratuito di news in lingua italiana sulle Medicine complementari : Amiot, il sito web dell’Associazione Medica italiana di Omotossicologia, lanciato lo scorso febbraio con una nuova interfaccia per agevolare la ricerca delle informazioni, specialmente agli utenti del web abituati all’interazione 2.0, è diventato in poco tempo uno dei data base di riferimento sulle news relative alle medicine complementari/non convenzionali: costantemente aggiornato, è accessibile gratuitamente senza alcuna registrazione e ...

Medici di base - code e ambulatori in tilt. Famiglie senza assistenza : Fuga verso la pensione, 14 milioni di italiani nei prossimi 5 anni rischiano di perdere una figura di riferimento. L'emergenza riguarda soprattutto Lombardia, Veneto ed Emilia

Lotta contro il cancro : in farmacia un Medicinale a base di buoni consigli : Si chiama Prevenill, sembra un farmaco ma non lo è. Meglio: è una terapia 'farmacologica' basata su 12 indicazioni e avvertenze da seguire per prevenire il cancro, riportate in un "bugiardino" in ...

