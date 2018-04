Mazda - Annunciate le Top Limited Editions della MX-5

quattroruote

(Di giovedì 12 aprile 2018) Laannuncia l'arrivo sul mercato italianoserie Topdedicata alla MX-5, con tre allestimenti numerati. Per tutti è prevista la prenotazione esclusivamente online e la primaedition sarà disponibile dal 16 aprile. Per il momento l'unica immagine disponibile mostra soltanto le auto sotto a un telo, senza fornire ulteriori indicazioni.Tre serie a tema. I dettagli degli allestimenti saranno svelati in occasione dell'apertura degli ordini e per il momento lasi è limitata a dare alcune semplici indicazioni sul tema scelto per ogni allestimento. La prima versione speciale sarà dedicata a chi ama viaggiare, mentre la seconda è definita come "la più sofisticata di sempre" e sarà dedicata ai puristiguida. La terza infine strizzerà l'occhio agli amanti del design.