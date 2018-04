Max Verstappen | F1 GP Cina 2018 | “Non cambierò il mio stile di guida Hamilton? Semplice

oasport

(Di giovedì 12 aprile 2018) Maxha parlato in conferenza stampa prima del GP di. Il pilota olandese non ha cominciato la stagione nel migliore dei modi, reduce da un fine settimana in Bahrein particolarmente disastroso. Max, però, non ha perso fiducia. “La macchina è molto veloce. In qualifica perdiamo un pochino a livello di velocità di punta e prestazione, ma quando questi fattori contano meno, ovvero in gara, i valori si riequilibrano. Ero fiducioso di recuperare, di poter lottare per il podio. Qui sono pronto per ripartire. Abbiamo un buon pacchetto e ci sono cose promettenti in arrivo“. La gara in Bahrein si è conclusa per via di un incidente con. “Sono le corse. A volte vanno in tuo favore, altre no. Si può dire quello che si vuole, credo che sia stato un incidente normale, nulla di troppo rischioso. Solo che non è andato bene a me. In Messico la manovra aveva ...