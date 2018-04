Maurizio Costanzo Show 2018 | cosa succede stasera | le foto della quarta puntata

Maurizio Costanzo Show – Quarta puntata del 12/04/2018 – Gli ospiti. : Si rialza il sipario sul Maurizio Costanzo Show, che ritorna da questa sera su Canale 5. Ancora una volta, quindi, la seconda serata del giovedì sarà appannaggio di Maurizio Costanzo, che alterna così la sua creatura più recente, L’Intervista, a quella più longeva. Questa, infatti, è la Quarta puntata della 34° edizione dello storico salotto televisivo, che sarà nuovamente popolato dai più vari e discussi […] L'articolo Maurizio ...

Maurizio Costanzo Show - ospiti 12 aprile : Emma - Magalli - Lucarelli e Onestini : Anticipazioni Maurizio Costanzo Show, puntata di giovedì 12 aprile: da Selvaggia Lucarelli a Giancarlo Magalli, da Emma Marrone a Luca Onestini tutti gli ospiti del talk Show Ritorna l’appuntamento con il Maurizio Costanzo Show, uno dei programmi di maggior successo della televisione. Presso il Teatro Voxon in Roma, sono attesi grandi nomi dello spettacolo italiano e non solo visto che Costanzo discuterà anche di bullismo e cyber-bullismo. ...

Gli ospiti della quarta puntata del Maurizio Costanzo Show : La quarta puntata del talk di Maurizio Costanzo va in onda domani, giovedì 12 aprile, alle 23.20 circa su Canale 5. Questa settimana in studio: Roberta Mazzi e Stefano Marco Cinetto, genitori di Livio, ragazzo di 16 anni di San Pietro in Cariano (Verona) vittima di bullismo, che nel 2012 si è tolto la vita. A testimoniare la dilagante espansione del fenomeno bullismo Irene Finotti, vittima anch’ella di cyberbullismo. E poi… l’amatissima e ...

Maurizio Costanzo Show : Emma - Selvaggia Lucarelli e Giancarlo Magalli tra gli ospiti della quarta puntata : Selvaggia Lucarelli Il ritorno di Emma Marrone e il debutto di Selvaggia Lucarelli. La quarta puntata del Maurizio Costanzo Show è di scena domani, su Canale 5 alle 23.20 circa, e potrà contare su un variegato parterre di ospiti. A cominciare proprio dalla cantante salentina e dalla penna del Fatto Quotidiano nonchè giurata di Ballando con le Stelle. Per quest’ultima l’esordio sulle poltrone del talk più longevo di Italia sancirà ...

Maria De Filippi : ecco perchè non salgo in auto con Maurizio Costanzo! : Maria De Filippi intervistata al programma condotto da Fabio Fazio, Che Tempo Che Fa, ha rilasciato dichiarazioni sconvolgenti. La conduttrice Mediaset per quale motivo non vuole più salire in auto insieme al marito Maurizio Costanzo? Una verità che vi lascerà senza parole! Maria De Filippi sempre impegnata alla conduzione dei suoi molteplici programmi in casa Mediaset, ha anche il tempo di effettuare interviste nella rete pubblica e ...