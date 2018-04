huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: 'Mattarella preoccupato per l'escalation in Siria' - nicola_ven65 : RT @HuffPostItalia: 'Mattarella preoccupato per l'escalation in Siria' - HuffPostItalia : 'Mattarella preoccupato per l'escalation in Siria' - marcodifonzo : Unterberger, uscendo da consultazioni al Quirinale: ovvio Mattarella sia preoccupato per escalation sulla Siria e linea forze politiche -

(Di giovedì 12 aprile 2018) "Non possiamo riferire i contenuti dei nostri colloqui con il presidente, ma non ci vuole una grande fantasia per capire come siaper questae per come reagiscono le forze politiche in Italia". Lo dice Juliane Unterberger, presidente del Gruppo per le Autonomie del Senato a chi, dopo la consultazione, le chiede cosa pensi il Capo dello Stato della situazione in