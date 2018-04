Materiali trafugati e droga ai fini di spaccio Un arresto e due denunce

romadailynews

(Di giovedì 12 aprile 2018) Carabinieri intervengono dopo aver notato scambio sospetto Roma – Ricettazione e possesso diaidi. Questa è l’accusa che ha spinto i Carabinieri della Stazione Roma Cecchignola ad ammanettare un romano di 35 anni. Denunciati anche, anch’essi per ricettazione, un uomo di 31 della provincia di Napoli e uno di 42 de L’Aquila. Passando in via Paolo Buzzi, zona Laurentino 38, i Carabinieri hanno notato uno scambio sospetto tra i tre. In particolare il 31enne e il 42enne consegnavano alcune componenti di un computer al 35enne romano, prima di allontanarsi frettolosamente. I Carabinieri riuscivano a fermarli immediatamente e alla richiesta di spiegazioni, i tre non fornivano dettagli ed esatta provenienza degli apparati elettronici, oggetti dello scambio. Insospettiti in particolare dall’atteggiamento del 35enne, i Carabinieri decidevano di ...