Marina militare | funerali elicotterista | il cordoglio di Musumeci

Precipita un elicottero di "Mare sicuro". Muore un sottufficiale della Marina militare : Sono ancora al vaglio delle autorità i motivi dell'incidente avvenuto nella nottata di ieri, quando un elicottero SH-212 , detto anche AB-212, della Marina militare, di servizio su nave Borsini, è ...

Vecciarelli : profondo dolore per scomparsa sottufficiale Marina militare : Roma – Vecciarelli: vicino a famiglia e tutta Marina militare Roma – Enzo Vecciarelli, esprime cordoglio personalmente e degli uomini e le donne della forza armata per la scomparsa di Andrea Fazio. Il capo di 1^ classe è stato coinvolto nell’incidente all’elicottero della Marina militare nel Mediterraneo. Il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare ha così detto. “Sono profondamente addolorato per il ...

Marina militare : Gelmini - vicinanza e cordoglio per Fazio : Roma, 6 apr. (AdnKronos) – ‘Quando un uomo in divisa cade è l’intero Paese a stringersi intorno ai suoi cari e agli uomini che con lui si sono impegnati nella difesa del Paese. vicinanza agli uomini della Marina militare oggi vittime di un grave incidente e cordoglio ai familiari del militare Andrea Fazio”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera. L'articolo Marina militare: ...

Marina militare - elicottero caduto : la Procura di Roma indaga per omicidio colposo : La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo in riferimento all’incidente verificatosi nella tarda serata di ieri nel Mediterraneo Centrale, dove è caduto un elicottero della Marina Militare impegnato in una esercitazione. Nell’incidente ha perso la vita lo specialista di volo Andrea Fazio. L'articolo Marina Militare, elicottero caduto: la Procura di Roma indaga per omicidio colposo sembra essere il ...

Marina militare : elicottero caduto - il cordoglio del governatore Sicilia : Palermo, 6 apr. (AdnKronos) – Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci esprime “profondo dolore” per la morte del capo di prima classe della Marina militare, Andrea Fazio, avvenuta questa notte durante un’esercitazione nel Mediterraneo. “Alla famiglia del sottufficiale – afferma il governatore – va il mio più sentito cordoglio, al quale unisco la vicinanza della comunità Siciliana. Ai quattro ...

Elicottero della Marina militare cade in mare/ Ultime notizie - un morto : un anno fa la tragedia sfiorata : Elicottero della Marina militare cade in mare, Ultime notizie: morto un membro dell’equipaggio, salvi gli altri quattro. Andrea Fazio è deceduto dopo che il velivolo è precipitato(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 12:20:00 GMT)

Elicottero della Marina militare caduto in mare : ecco cosa è accaduto - Fazio è rimasto intrappolato [GALLERY] : 1/5 Capo di 1° Classe Andrea Fazio ...

Marina militare : neutralizzati 72 pericolosi ordigni esplosivi e proiettili [GALLERY] : Dal 30 marzo al 5 aprile 2018 i Palombari del Gruppo Operativo Subacquei del Comando Subacquei ed Incursori (COMSUBIN) della Marina Militare, distaccati presso il Nucleo S.D.A.I. di Augusta (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi), hanno condotto tre interventi di bonifica nelle acque di Porticello (PA), Cassibile (SR) e Gela (CL), finalizzati a rimuovere 72 pericolosi ordigni esplosivi e 500 proiettili di piccolo calibro. Gli ...

Elicottero della Marina caduto in mare durante un'esercitazione : morto un militare - altri quattro in salvo : Il dramma durante un'esercitazione: un Elicottero della Marina, impegnato nell'operazione mare sicuro è caduto in mare, nel Mediterraneo centrale, durante un'esercitazione...

Un elicottero della Marina militare è precipitato nel Mediterraneo : Uno dei cinque occupanti a bordo è morto The post Un elicottero della Marina militare è precipitato nel Mediterraneo appeared first on Il Post.

Elicottero della Marina militare precipita in mare : morto uno dei 5 membri dell’equipaggio : Sconosciute le cause dell'incidente: gli uomini a bordo del velivolo sono stati soccorsi e trasportati a bordo della nave Borsini, ma uno di loro - Andrea Fazio - è morto durante la rianimazione. Le condizioni degli altri non sono gravi.Continua a leggere

Cade in mare elicottero della Marina militare : muore uno dei cinque a bordo : Un elicottero della Marina Militare che era impegnato nell'operazione mare sicuro è precipitato in mare, nel Mediterraneo centrale, nel corso di un'esercitazione notturna programmata. Uno dei cinque...