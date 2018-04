blogo

: Margherita Zanatta in ospedale: 'Spero di potervi confidare una storia a lieto fine' (foto) - gossipblogit : Margherita Zanatta in ospedale: 'Spero di potervi confidare una storia a lieto fine' (foto) - piobulgaro : Margherita Zanatta scomparsa dalla tv ora svela il suo dramma: 'Un giorno confido di potervi raccontare un lieto fine' -

(Di giovedì 12 aprile 2018) L'ex gieffina dell'edizione 10 del realty show,, si è immortalata con una mascherina in un. Una situazione particolare che fa presagire a qualcosa di serio per una delle opinioniste di punta, sotto la cupola di Barbara d'Urso a Pomeriggio Cinque. Ad ora non ci sono dettagli in più rispetto allo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram e ad una didascalia dalla quale, si deduce una situazione molto delicata che lasta attraversando:prosegui la letturain: "diunafine" (foto) pubblicato su Gossipblog.it 12 aprile 2018 19:08.