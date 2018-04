Mangiare la carne troppo cotta aumenta sviluppa l’ipertensione

Vogliamo Mangiare ancora (questa) carne? : Negli anni ’60 il pollo negli Stati Uniti era il piatto della domenica e si mangiava prevalentemente d’estate: aveva il tempo di nascere, crescere, e le galline di fare libere le uova. Poi qualcuno ha pensato di spostarlo dall’aia e metterlo in batteria: così è diventato un prodotto «quattro stagioni», onnipresente in tavola. Da qui, è successo lo stesso anche in tanti altri Paesi con maiali, manzi, vitelli, perciò nel mondo ...

Via dalla pazza folla : dove Mangiare (bene) a Venezia durante il Carnevale : Venezia è bellissima, Venezia è romantica, Venezia è incredibile durante il Carnevale. Ma è anche una trappola per turisti se non si sa dove andare a mangiare. L’episodio recente – 1.100 euro per quattro fritture – non deve far pensare che dalle parti di San Marco tutti i gestori siano ladri ma in ogni caso bisogna scegliere posti «seri» come quelli del nostro tour (nella gallery sopra) dove non si spenderà poco (impossibile a ...