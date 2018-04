Maltempo | violento nubifragio nel lodigiano 

meteoweb.eu

(Di giovedì 12 aprile 2018) Un violentissimo si è abbattuto sulla città di Lodi per circa 10 minuti. Oltre a cantine e campagne completamente allagate, i vigili del fuoco del capoluogo hanno dovuto mobilitarsi anche per sottopassi, ciclopedonali ma anche nella tangenziali della città, con acqua che si è accumulata in pochissimi minuti e che è arrivata a superare anche anche i 30 centimetri. Oltre a rispondere alle richieste di aiuto di privati che arrivano sul numero di emergenza, i pompieri stanno girando per la città e i paesi limitrofi con 5 mezzi muniti di motopompe e autopompe per far fronte anche a emergenze non ancora segnalate.