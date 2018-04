Maltempo Torino | cede l’asfalto per la pioggia | cisterna gpl finisci in un fossato 

Maltempo - neve a Milano e Torino. Autostrade - pericolo gelicidio : Chiuse questa mattina tratti di A1 e A26. Un senzatetto morto per il freddo a Mantova. Allerta in Emilia e Liguria, in Piemtone pericolo valanghe

Maltempo - neve su Torino : traffico momentaneamente sotto controllo : Una fitta nevicata sta imbiancando Torino da questa mattina. La temperatura di zero gradi. Finora il comando della polizia municipale non ha ricevuto segnalazioni relative a particolari situazioni di disagio per il traffico nemmeno nelle zone collinari, che sono perlustrate da un paio di pattuglie. I mezzi spargisale dell’Amiat sono al lavoro. L'articolo Maltempo, neve su Torino: traffico momentaneamente sotto controllo sembra essere il ...

Maltempo Torino : troppo freddo - studenti lasciano le aule a Chivasso : Una cinquantina di studenti del liceo classico e scientifico Newton di Chivasso (Torino) hanno abbandonato le aule e hanno manifestato davanti alla scuola: nelle aule faceva troppo freddo. I ragazzi hanno spiegato che nella scuola l’impianto di riscaldamento non funziona bene, gli infissi sono rotti e i pavimenti obsoleti. La protesta si rivolge contro la Città metropolitana che ha competenza sulle scuole superiori. In questi giorni le ...

Maltempo - a Torino nevicata finita : le scuole saranno aperte : A Torino le scuole oggi saranno regolarmente aperte. Lo conferma una nota diffusa dalla Citta’ nella serata. La nevicata, che ieri pomeriggio e’ stata molto intensa per due ore, tanto da costringere al rinvio della partita di calcio Juventus-Atalanta, si e’ praticamente esaurita e nella notte – precisa l’amministrazione comunale – il termometro non dovrebbe scendere sotto i -4 gradi. Non sono previste nuove ...

Maltempo Piemonte : a Torino pronte 4mila tonnellate di sale : Torino si prepara ad affrontare l’arrivo di aria fredda e di nevicate: “Interverremo a partire da questa notte per preparare la viabilita’ in via preventiva per le precipitazioni nevose che dovrebbero incominciare domattina verso le 3 o le 4. Anche se sono attesi pochi centimetri di neve in citta’ l’intervento e’ utile affinche’ le strade non ghiaccino,” dichiara l’assessore ...

Maltempo Piemonte : nevica a Torino - attesi accumuli fino a 20 cm nel Cuneese [VIDEO] : Da alcune ore sta nevicando a Torino e in diverse zone del Piemonte: secondo Arpa regionale, le precipitazioni a carattere nevoso anche a bassa quota potranno determinare, in particolare nel Cuneese, accumuli in pianura e collina di 10-20 cm di neve fresca, con conseguenti possibili disagi alla circolazione. Il Centro Funzionale dell’Agenzia ambientale ha emesso un’allerta gialla per neve. Ulteriori precipitazioni sono attese anche ...