Maltempo | in Liguria il 100% dei Comuni è a rischio idrogeologico

Maltempo Liguria : allagamenti e frane in provincia di La Spezia : Superlavoro nella notte per i vigili del fuoco, a causa dell’ondata di Maltempo che ha investito La Spezia: numerose le chiamate per allagamenti, principalmente nel comune di Sarzana e nella zona di Romito Magra (comune di Arcola), dove è stata evacuata un’abitazione a causa di importanti infiltrazioni dal tetto. I vigili del fuoco di Sarzana sono intervenuti anche nel comune di Santo Stefano di Magra quando, intorno alle 5 di questa ...

Maltempo Liguria - Arpal : in arrivo venti fino a 110 km/h sul Levante : Dal pomeriggio di oggi fino a metà della giornata di domani 21 marzo, sono attesi venti, che soffieranno dai quadranti settentrionali in modo molto intenso, raggiungendo nel Levante Ligure il livello di burrasca forte, con valori di 100-110 km/h. Dalla tarda serata e fino a domattina – spiega l’Agenzia Arpal – saranno anche possibili deboli nevicate sui rilievi del Ponente Ligure con locali spolverate in sconfinamento fino a ...

Maltempo Liguria : pino crolla su auto - 3° caso in pochi giorni a Ponente : Un pino è crollato oggi pomeriggio su due auto in sosta a San Martino di Sanremo: è il terzo caso in quattro giorni nel Ponente. Nei giorni scorsi due pini marittimi sono caduti a Porto Maurizio. Tra le cause le abbondanti piogge e la stessa salute delle piante. In frazione Suseneo, a Sanremo, sono ancora in corso gli interventi di rimozione della frana di un muro privato che ieri ha isolato 20 famiglie. L'articolo Maltempo Liguria: pino crolla ...

Maltempo : pioggia e vento - allerta in Liguria. Arriva 'Burian bis' - : Arrivata in Italia una nuova perturbazione atlantica che sta portando precipitazioni anche intense e forti raffiche. Venerdì una tregua, ma nel weekend torna il freddo per l'arrivo di aria gelida ...

Maltempo Liguria : mareggiata - chiusa la via Aurelia tra Sestri Levante e Lavagna : A causa di una mareggiata è stata chiusa la via Aurelia all’altezza delle gallerie di S.Anna tra Sestri Levante e Lavagna a causa della mareggiata. I tecnici Anas, in accordo con il comune di Sestri Levante, in considerazione del fatto che i marosi raggiungono la sede stradale, hanno deciso di fermare il transito veicolare (fatto salvo il trasporto urbano). L'articolo Maltempo Liguria: mareggiata, chiusa la via Aurelia tra Sestri Levante e ...

Maltempo Liguria - Arpal : declassata l’allerta sul Levante : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’allerta METEO diramata da Arpal, che è stata modificata alla luce di quanto accaduto nelle ultime ore e delle ultime uscite modellistiche secondo le seguenti modalità: sulle ZONE C ed E ALLERTA GIALLA fino alle 15.00 di OGGI LUNEDI’ 12 MARZO 2018 CRITICITÀ VERDE ALTROVE LA SITUAZIONE: La giornata odierna vede un progressivo miglioramento sul Centro-Ponente della regione con ampie ...

Liguria - il Maltempo si sposta a Levante. Tigullio e Spezzino - allerta arancione | : Da Portofino a Sarzana allerta arancione fino alle 18 di lunedì. Nel capoluogo ligure avviso “giallo” fino alle 14.

Maltempo - nuova allerta meteo per la Liguria : domani scuole chiuse nel Tigullio : L’allerta arancione diramata da Arpal fino a domani costringe la quasi totalita’ dei sindaci del Tigullio a tenere a casa gli studenti. Ordinanze pressoche’ identiche su tutto il territorio: sospensione di manifestazioni pubbliche, chiusure di parchi, giardini e cimiteri e sospensione dell’attivita’ scolastica. Eccezione Chiavari che ha deciso di lasciare aperte le scuole tranne quelle situate in zone pericolose e ...

Maltempo : piogge intense al Centro-Nord - frane e smottamenti in Liguria : ROMA - Una domenica difficile al Centro-Nord, con piogge intense, con forti rovesci e temporali e possibili accumuli di pioggia intorno a 50-100 litri al metro quadrato nell'arco di 24 ore. Allerta ...

Maltempo - piogge e temporali Nord : allerta in Liguria. Sole al Sud - : Una nuova perturbazione ha colpito le regioni settentrionali: forti rovesci in particolare sul versante ligure, Prealpi, Friuli Venezia Giulia e sull'alta Toscana. In meridione, invece, temperature ...

Maltempo Liguria : chiusa strada della Ripa nello spezzino : chiusa a causa delle forti piogge la SP31 della Ripa nel comune di Vezzano Ligure (La Spezia). La strada, transitabile a senso unico alternato in attesa di un intervento di messa in sicurezza, viene interdetta al traffico se i pluviometri installati lungo il tratto segnalano accumuli troppo elevati. L'articolo Maltempo Liguria: chiusa strada della Ripa nello spezzino sembra essere il primo su Meteo Web.