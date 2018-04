Maltempo | grandine nel Pavese | danni su orzo | frumento e foraggi 

meteoweb.eu

(Di giovedì 12 aprile 2018)pesanti ae foraggi come erba medica e loietto. È quanto emerge da una prima rilevazione dei tecnici di Coldiretti dopo la violenta grandinata che oggi pomeriggio si è abbattuta sul. Le verifiche sono ancora in corso – spiega la Coldiretti Lombardia – e un quadro più preciso della situazione si potrà avere solo nelle prossime ore. La tempesta di ghiaccio, con chicchi grandi come nocciole, si è scatenata intorno alle 15 sulla città di Pavia, poco dopo aver colpito l’Oltrepò. “Il tutto – spiega la Coldiretti in un comunicato – è durato una decina di minuti, sufficienti a lasciare sulle strade un manto bianco alto alcuni centimetri. La grandinata arriva dopo giorni disull’intera Lombardia con conseguenti disagi nelle campagne dove si registrano ritardi nei lavori primaverili”. Spiega Alessandro Rota, ...