Maltempo | frana in Valtellina | interrotta la strada provinciale

Maltempo Liguria : interventi urgenti sulla frana del “Sentiero dei Baci” di Portofino : Nei giorni scorsi una frana dovuta alle piogge ha fatto crollare una delle passerelle a sbalzo rendendo inagibile il Sentiero dei Baci, strada pedonale che corre sopra la provinciale e porta a Portofino: per il ripristino il Comune ha previsto lavori di somma urgenza. Questa mattina è stato effettuato il sopralluogo tecnico del Sindaco Matteo Viacava e dell’assessore Regionale Giacomo Giampedrone. “I lavori partiranno entro ...

Maltempo : riapre la Futa dopo la chiusura per frana di ieri : Riaperta alle 13.30 la strada provinciale 65 ‘Futa’ chiusa dal tardo pomeriggio di ieri a causa di un importante smottamento al km 84 in località Livergnano comune di Pianoro, in provincia di Bologna. “Ringrazio tutti coloro che ieri sono intervenuti rapidamente – commenta il consigliere delegato alla Viabilità della Città Metropolitana di Bologna Marco Monesi – per affrontare la situazione ed in particolare il ...

Maltempo - frana sulla Futa : chiusa la strada provinciale 65 : La strada provinciale 65 della Futa, uno dei possibili collegamenti attraverso l’omonimo valico Appenninico tra Bologna e Firenze, e’ stata chiusa nel pomeriggio per “un importante smottamento” in localita’ Livergnano, nel Comune di Pianoro. Ne da’ notizia la Citta’ Metropolitana di Bologna. La frana e’ al km 84 della strada provinciale. Solo domani mattina si valutera’ la possibilita’ ...

Maltempo - frana Piemonte : riattivata domani la ferrovia per la Svizzera : Verrà riattivato domani mattina, dopo una interruzione di due giorni e mezzo, il collegamento ferroviario con la Svizzera. Era stato interrotto il giorno di Pasqua per la frana nella quale sono morte due persone. Tornano dunque a viaggiare i treni della ‘Vigezzina’, che attraverso la valle Vigezzo collegano Domodossola (VCO) a Locarno (Svizzera). I tecnici hanno garantito la stabilità del versante montano e il masso finito sulle ...

Maltempo - il sindaco di Volterra : “Ora bisogna mettere in sicurezza l’area della frana” : “Il nostro obiettivo nel breve periodo è la completa messa in sicurezza dell’area: Mazzolla deve tornare ad avere l’accesso principale al borgo, poi è necessario individuare e fare chiarezza sulle cause del cedimento”. Lo afferma il sindaco di Volterra Marco Buselli dopo un sopralluogo nella frazione dove il giorno di Pasqua c’è stata una frana che ha costretto a far evacuare alcune abitazioni. Buselli sottolinea ...

Maltempo - frana sulla statale 337 della Val Vigezzo : due morti : Una frana sulla strada statale 337 della Val Vigezzo, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte, ha causato la morte di due persone. Queste si trovavano a bordo di un’automobile colpita dai sassi in caduta. La frana ha coinvolto anche la ferrovia vicina della linea Domodossola-Locarno, bloccando la linea. L'articolo Maltempo, frana sulla statale 337 della Val Vigezzo: due morti sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Nuoro - forti piogge : frana sula Sp111 - strada interrotta : I Carabinieri di Seulo, (Su) sono intervenuti nella serata di ieri sulla strada provinciale 111 che da Gadoni conduce a Seulo, dove una frana che si è staccata da un costone roccioso a causa delle incessanti piogge. La frana ha portato a valle detriti e arbusti che hanno invaso parzialmente la sede stradale in prossimità del km 17+300 in località Nardoa-Sa Perda Orrubia. I militari hanno dovuto presidiare la zona sino alla chiusura del traffico, ...

Maltempo : frana a Ponte del Toro a Terni - tecnici sul posto : E’ consentito il transito, con il controllo della Protezione civile, solo ai residenti, lungo la strada che dalla Valnerina conduce all’abitato del Ponte del Toro, a Terni, interessata questa mattina all’alba da una frana, forse causata dal Maltempo. Sul posto, per un primo intervento, sono giunti i vigili del fuoco, mentre sono tuttora a lavoro i tecnici comunali per cercare di liberare completamente la carreggiata e mettere ...

Equinozio di Primavera all’insegna del Maltempo in Irpinia : frana - allagamenti e un po’ di neve in montagna : Le forti piogge hanno causato una frana che ha bloccato la SS374 nel tratto tra Mercogliano e Ospedaletto d’Alpinolo, in Irpinia: fango e detriti hanno invaso la carreggiata. Sul posto i carabinieri del comando provinciale di Avellino e i vigili del fuoco. L’ondata di maltempo in atto ha determinato allagamenti in diversi punti della città capoluogo e in alcuni centri della provincia. Ad Avellino si sono allagati scantinati e locali ...

Maltempo - frana nel Pisano : strada interrotta a Castelfranco : Un costone di roccia si è staccato dalla collina e ha invaso la carreggiata sottostante sulla strada provinciale 34 per Montefalcone, a Castelfranco (Pisa). Lo smottamento non ha causato feriti ma è stato necessario interrompere la viabilità in attesa di mettere in sicurezza l’area e sgombrare la strada dai detriti. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco e i vigili urbani per regolare il traffico, per cercare di istituire almeno il ...

Ghera-De Priamo (FDI) : Roma frana sotto il Maltempo : Ghera-De Priamo: Il ‘Piano Marshall’ e’ un’altra grande bufala targata 5 Stelle Roma – Fabrizio Ghera e Andrea De Priamo hanno rilascato in una nota alcune dichiarazioni.... L'articolo Ghera-De Priamo (FDI): Roma frana sotto il maltempo proviene da Roma Daily News.

Maltempo - frana a Pistoia : 6 famiglie evacuate : I vigili del fuoco di Pescia (Pistoia) sono intervenuti in una strada della zona collinare compresa tra le frazioni di Pietrabuona e Medicina (la cosiddetta ‘Svizzera Pesciatina’) per una frana causata dalle forti piogge di questi giorni. La frana risulta essere ancora in movimento e per questo motivo sono state fatte evacuare, in via precauzionale, sei famiglie. Sul posto sono presenti anche i carabinieri, la polizia municipale, ...

Maltempo nel Lecchese : frana a Valmadrera - evacuate 3 famiglie : A causa del pericolo dovuto a una frana causata dalle ultime intense piogge, 3 famiglie (7 persone), sono state evacuate la scorsa notte a Valmadrera, alle porte di Lecco: lo smottamento si è verificato a monte di tre abitazioni. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Le 7 persone sono state evacuate e trasferite in un albergo della zona. L'articolo Maltempo nel Lecchese: frana a Valmadrera, evacuate 3 famiglie sembra essere il primo su Meteo ...