Maltempo | colle della Maddalena ko per neve | Tenda aperto

Maltempo - neve : chiusa la statale del Colle della Maddalena : Difficolta' alla viabilita' in provincia di Cuneo a causa del Maltempo. Anas ha disposto la chiusura al traffico, in entrambe le direzioni lungo il tratto della strada statale 21 'del Colle della Maddalena' tra Argentera (km 51) e il Confine di Stato (km 59). Nevica anche sul Colle di Tenda, l'altro valico internazionale della provincia di Cuneo, dove pero' si transita regolarmente.

Maltempo Rieti : chiusa la Salaria per allagamento della galleria 'Colle Giardino" : Anas comunica che la strada statale 4 "Via Salaria" è temporaneamente chiusa a Rieti a causa di un allagamento all'interno della galleria "Colle Giardino". Il traffico è deviato con indicazioni in loco. Il personale e i tecnici Anas sono intervenuti sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Maltempo : soppressi collegamenti con le Isole Pontine : Astral Infomobilità rende noto che a causa delle avverse condizioni meteo, oggi sono cancellate le corse Laziomar Formia- Ponza e Ventotene-Formia delle 09.00, Formia-Ventotene delle 09.15, Ponza-Formia delle 10, Formia-Ventotene delle 11.15, Formia-Ponza delle 14.30 e Ventotene-Formia delle 15.00.

Maltempo : stop ai collegamenti fra Termoli e le isole Tremiti : Interrotti oggi i collegamenti tra il porto di Termoli (Campobasso) e le isole Tremiti (Foggia) a causa delle avverse condizioni meteo. La motonave Isola di Capraia è rimasta in banchina rinforzando gli ormeggi. La Capitaneria di Porto di Termoli ha diramato un avviso di burrasca valido fino alla serata che prevede mare molto mosso e vento di nord est spirante forza 8. I pescherecci della flottiglia sono rientrati quasi tutti in ...

Maltempo Campania : disagi nei collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli : disagi oggi nei collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli: a causa delle avverse condizioni meteo le compagnie marittime sono state costrette a sospendere le corse delle navi veloci tra i porti di Napoli, Pozzuoli e Sorrento sulla terraferma, e quelli delle isole Ischia, Procida e Capri. Sospese anche le corse di alcuni traghetti sulla tratta Napoli Beverello-Ischia e per Procida. Ieri la Protezione civile della Regione Campania ha emesso una ...

Maltempo : stop ai collegamenti veloci con Ischia - Procida e Capri : Sono stati sospesi, per effetto del Maltempo e del vento di Libeccio, tutti i collegamenti veloci con Ischia e Procida verso Napoli e viceversa. Regolari, al momento, le corse con traghetti, sia quelli diretti a Napoli che a Pozzuoli. stop ai collegamenti veloci per il vento ed il mare mosso anche con Capri. La motonave Caremar dall'isola azzurra e' riuscita a salpare alle 10.25 in direzione del capoluogo campano.

Maltempo : riaperta nel cuneese la statale 21 Colle Maddalena verso la Francia : Anas comunica che ieri sera la strada statale 21 'del Colle della Maddalena' è stata riaperta nel tratto compreso tra Argentera (km 51+000) e il confine di Stato on la Francia (km 59+708). Le condizioni meteo hanno consentito le operazioni previste dal Piano di intervento di distacco artificiale di valanghe (Pidav). Gli interventi, che rientrano nel protocollo di convenzione fra Anas, Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Comunità ...

