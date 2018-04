Maltempo | arriva l' onda

Meteo - il Maltempo fa sul serio : arrivano i temporali : temporali, freddo e neve: il maltempo è tornato prepotente sull'Italia. La seconda perturbazione della settimana colpirà prima le regioni del Nordovest, in particolare Piemonte, Veneto e Trentino...

Maltempo Emilia-Romagna : dopo il dissesto - dalla Regione arriva il piano straordinario da 31 milioni di euro : A seguito dell’ondata eccezionale di Maltempo delle settimane e dei mesi scorsi la Regione Emilia-Romagna interviene con un piano straordinario da 31 milioni di euro per i lavori di manutenzione e miglioramento degli oltre 12mila e 600 chilometri di strade comunali e provinciali – nelle aree di montagna come in quelle di pianura. Il programma, con il dettaglio degli investimenti, è stato presentato nella sede della Regione, a Bologna, dal ...

Freddo e Maltempo addio : in settimana arriva finalmente la primavera : addio al maltempo: il Freddo fuori stagione se ne sta andando per lasciare spazio a temperature primaverili, che nelle regioni del Centro-Sud potranno anche superare i valori medi stagionali....

Maltempo - arriva una nuova perturbazione : pioggia vento e neve nel fine settimana : Ancora Maltempo in arrivo giovedì, in questo insolito marzo, e una nuova perturbazione nel weekend: pioggia, vento e neve, protagoniste di quest'inizio di primavera a causa di una perturbazione che ha ...

Allerta Meteo Roma - la piena del Tevere fa sempre più paura e arriva il Maltempo : forti piogge e temporali nelle prossime ore : 1/13 ...

Allerta Meteo - nel giorno della Festa del Papà 2018 arriva la “Tempesta di San Giuseppe” : NEVE in pianura al Nord - forte Maltempo al Centro/Sud : 1/17 ...

Maltempo - domenica di pioggia. Arriva Buran bis fino a giovedì più freddo e neve : ROMA - 'Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere', diceva Igor di Frankestein Junior . E per ora è così. La domenica di questa terza settimana di marzo, per gran parte d'Italia è cominciata sotto una ...

Maltempo in Campania - arriva l'allerta gialla per piogge e venti : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato 'un avviso di avverse condizioni meteo con conseguente criticità idrogeologica di colore Giallo per l'impatto al suolo delle precipitazioni ...

Previsioni Meteo : avanza il Maltempo nel weekend - sarà una Domenica piovosa in tutt’Italia. Poi arriva la “Tempesta di San Giuseppe” : 1/22 ...

Maltempo : pioggia e vento - allerta in Liguria. Arriva 'Burian bis' - : Arrivata in Italia una nuova perturbazione atlantica che sta portando precipitazioni anche intense e forti raffiche. Venerdì una tregua, ma nel weekend torna il freddo per l'arrivo di aria gelida ...

Maltempo - continua a piovere : giovedì arriva una nuova perturbazione atlantica : Una tregua breve, martedì e mercoledì, poi di nuovo cielo scuro e pesante. Fine settimana a rischio con abbassamento delle temperature. Allerta frane in Emilia...